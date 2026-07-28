گذرگاه رسمی دوغارون آماده میزبانی از زائران افغانستانی ویژه اربعین است

باشگاه خبرنگاران جوان- حسین جمشیدی روز سه شنبه در جلسه هماهنگی و ستاد اربعین شهرستان تایباد افزود: امسال نیز همچون سال‌های گذشته دوغارون آماده میزبانی از زائران افغانستانی کربلای معلی است و خدمات پیش‌بینی شده از سوی دستگاه‌های متولی به اتباع این کشور همسایه در حوزه‌های مختلف از ورود اولین تا آخرین کاروان در این مرز زمینی ادامه خواهد داشت.

وی اظهار کرد: تاکنون ویزای عراق برای تبعه افغانستانی جهت سفر به این کشور صادر نشده است.

فرماندار تایباد ادامه داد: جلسات متعددی در راستای شناسایی و رصد مشکلات این حوزه از سوی دستگاه‌های استانی، محلی و مستقر در دوغارون برگزار شده است که در صورت ورود احتمالی مشتاقان سفر به عتبات عالیات از سمت این کشور همسایه، خدمات مطلوبی به آنها ارایه شود.

وی با اشاره به این که درصورت ورود زائرین افغانستانی به مرز دوغارون آنها توقف کوتاهی در این معبر خواهند داشت، تصریح کرد: فضایی به مساحت هزار و ۷۰۰ متر مربع در مجموعه نمایندگی امور اتباع و مهاجران خارجی به منظور پذیرایی و ارایه خدمات به زائران پیش‌بینی شده است.

به گفته وی، مرز دوغارون در شرق کشور مهمترین گذرگاه رسمی ورود اتباع افغان برای سفر به کشور عراق و شرکت در عزاداری‌های پایانی ماه صفر است، طی ۶ سال گذشته افزون بر ۲۰۰ هزار نفر زائر افغانستانی از طریق این مرز وارد ایران شده‌اند.

جمشیدی بیان کرد: تاکنون تصمیم بر این بوده که اتباع افغان جهت عزیمت به مرز‌های خروجی کشور و سفر به عراق، مستقیم از ناوگان حمل و نقل افغان استفاده کنند، در صورت نیاز اتوبوس‌های شهرستان تایباد نیز آمادگی جابه جایی آنها را دارند.

وی اضافه کرد: از همه ظرفیت‌های لازم در راستای فراهم شدن زمینه سفری آسان و بدون دغدغه برای دلداگان حسینی افغانستانی در دوغارون فراهم شده و در این بخش از توان نیرو‌های مردمی و کمک‌های خیرین نیز استفاده خواهد شد.