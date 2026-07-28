سید عباس عراقچی و وزیر امور خارجه اوکراین عصر امروز سه‌شنبه به صورت تلفنی گفت‌و‌گو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و آندری سیبی‌ها وزیر امور خارجه اوکراین عصر امروز سه‌شنبه به صورت تلفنی گفت‌و‌گو کردند.

برچسب ها: عباس عراقچی ، اوکراین
خبرهای مرتبط
گفت‌وگوی تلفنی وزیر امور خارجه کشورمان با وزرای امور خارجه عمان و عربستان
عراقچی: اقدام «فرصت‌طلب مستقر در کی‌یف» نمی‌تواند بی‌پاسخ بماند
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ژاپن
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سخنگوی دولت: سهمیه دوم بنزین به ۵۰ لیتر کاهش یافت/ هنوز هیچ تصمیمی درباره اصلاح قیمت بنزین آزاد اتخاذ نشده است
هر کشوری که از دارایی‌های ایران مبلغی دریافت کند، اجازه عبور از تنگه هرمز را نخواهد داشت
نیکزاد: افزایش قیمت بنزین منتفی است
تصویب نوع مجازات آمران و عاملان جنایات بین‌المللی در مجلس
جزئیات جلسه شورای هماهنگی مجلس با حضور قالیباف
پزشکیان: انسجام و وحدت محور مرکزی اطلاع‌رسانی دولت است
افزایش اضافه‌برداشت بانک‌ها و تداوم ناترازی نقدینگی در سال ۱۴۰۴
گفت‌وگوی تلفنی وزیر امور خارجه کشورمان با وزرای امور خارجه عمان و عربستان
هزینه‌های حضور نظامی آمریکا در غرب آسیا افزایش یافته است
سیاست دولت در بحث ناترازی انرژی، استمرار کسب‌وکار‌ها و تأمین سرمایش و گرمایش خانوار‌ها بدون اختلال است
آخرین اخبار
گفت‌وگوی تلفنی عراقچی و وزیر امور خارجه اوکراین
غریب‌آبادی: بررسی حوادث تنگه هرمز نباید صرفاً بر مبنای ظاهر رویداد‌ها باشد/ هیچ تعهدی در شرایط فعلی درباره آژانس نداریم
عارف: به دو سال آینده خوش‌بینم، اما خود را برای بدترین شرایط آماده کرده‌ایم
سرپرست وزارت دفاع: هر مساله میدان نبرد باید به یک راهکار فناورانه تبدیل شود
ایران خواستار نقش فعال‌تر سازمان ملل در بازسازی و ارزیابی خسارات جنگ شد
هر کشوری که از دارایی‌های ایران مبلغی دریافت کند، اجازه عبور از تنگه هرمز را نخواهد داشت
سیاست دولت در بحث ناترازی انرژی، استمرار کسب‌وکار‌ها و تأمین سرمایش و گرمایش خانوار‌ها بدون اختلال است
پزشکیان: انسجام و وحدت محور مرکزی اطلاع‌رسانی دولت است
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ژاپن
عارف: اهل جنگ و دعوا نیستیم/ اگر جنگی به ما تحمیل شود خوب دفاع می‌کنیم
تعیین مصادیق و مجازات جنایات بین‌المللی در مجلس
تصویب نوع مجازات آمران و عاملان جنایات بین‌المللی در مجلس
نیکزاد: افزایش قیمت بنزین منتفی است
افزایش اضافه‌برداشت بانک‌ها و تداوم ناترازی نقدینگی در سال ۱۴۰۴
جزئیات جلسه شورای هماهنگی مجلس با حضور قالیباف
سخنگوی دولت: سهمیه دوم بنزین به ۵۰ لیتر کاهش یافت/ هنوز هیچ تصمیمی درباره اصلاح قیمت بنزین آزاد اتخاذ نشده است
جلسه شورای هماهنگی مجلس با حضور قالیباف برگزار شد
هزینه‌های حضور نظامی آمریکا در غرب آسیا افزایش یافته است
گفت‌وگوی تلفنی وزیر امور خارجه کشورمان با وزرای امور خارجه عمان و عربستان
برآورد خسارت ۲۰.۶ میلیارد دلاری به تجهیزات و زیرساخت‌های ارتش آمریکا
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۶ مرداد
روایت غریب‌آبادی از اسناد ۱۲۰ گانه از همسایگان جنوبی
قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص): اقدام به محاصره به منزله توسعه جنگ است
بقائی: اربعین امسال با یاد رهبر شهید و شهدای ایران معنایی متفاوت یافته است