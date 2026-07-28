پلتفرم ایرانی، خدمات هویتی و مالی را در یک بستر واحد تجمیع کرد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - مهدی رحمانی مدیرعامل یک مجموعه فناور در گفتوگو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران جوان از توسعه پلتفرمی خبر داد که با هدف یکپارچهسازی دسترسی به APIهای مورد نیاز سازمانها و کسبوکارها طراحی شده و امکان ارائه خدمات متنوعی از جمله احراز هویت، استعلام اطلاعات، پرداخت قبوض، بدهی و وام را در یک بستر واحد فراهم میکند.
رحمانی با اشاره به کاربردهای این پلتفرم اظهار کرد: برای مثال، فردی که قصد خرید یک ملک را دارد، میتواند از طریق این سامانه هویت فروشنده را احراز کرده و از مالکیت واقعی ملک اطمینان حاصل کند. همچنین خدماتی مانند استعلام مالکیت خودرو، خلافی خودرو، پرداخت قبوض، پرداخت بدهی و سایر سرویسهای مالی نیز از طریق APIهای یکپارچه در اختیار کاربران قرار میگیرد تا نیازی به مراجعه به سامانههای متعدد نباشد.
وی درباره این محصول افزود: این پلتفرم یکی از محصولات یک استارتاپ استودیو است که با بهرهگیری از تیمهای تخصصی در حوزههای هوش مصنوعی، فینتک، توسعه نرمافزار، نفت و سایر بخشهای فناوری توسعه یافته و زمینه طراحی و تولید محصولات نوآورانه را فراهم میکند.
رحمانی با بیان اینکه این مجموعه حدود سه هزار و ۵۰۰ نفر را در قالب باشگاه متخصصان و مشتریان با خود همراه کرده است، گفت: این افراد میتوانند از APIهای ارائهشده استفاده کرده و محصولات و خدمات جدیدی برای کاربران توسعه دهند؛ مشابه سرویسهایی که امروز در حوزه پرداخت قبوض و خدمات شهری مورد استفاده قرار میگیرند.
وی تأکید کرد که فعالیت این مجموعه محدود به یک حوزه خاص نیست و تلاش میکند تمامی بخشهای مرتبط با فناوری، نوآوری و کارآفرینی را پوشش دهد.
مدیرعامل این مجموعه فناور درباره ساختار تیمی نیز اظهار داشت: هسته اولیه فعالیت با چهار نفر آغاز شد و در ادامه با اضافه شدن اعضای جدید، اکنون ۱۱ نفر بهصورت تماموقت و یک نفر بهصورت پارهوقت در مجموعه فعالیت میکنند. برای هر پروژه نیز یک مالک محصول (Product Owner) تعیین شده است که مسئول توسعه تیم و پیشبرد آن پروژه است؛ موضوعی که باعث گسترش تدریجی ساختار مجموعه شده است.
رحمانی در پایان، مهمترین چالشهای این مجموعه را تأمین مالی و حفظ تابآوری در شرایط بحرانی عنوان کرد و گفت: از آنجا که فعالیت مجموعه بهصورت بوتاسترپ و با سرمایه شخصی آغاز شده، تأمین منابع مالی همواره یکی از دغدغههای اصلی بوده است. همچنین شرایط ناشی از جنگ نیز مسیر فعالیت را دشوار کرد، اما با وجود این چالشها، تیم بار دیگر فعالیت خود را از سر گرفت و مسیر توسعه را ادامه داد.