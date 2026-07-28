باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

جزئیات حمله رزمندگان مقاوم یمن به پالایشگاه عربستان + فیلم

مقاومت یمن به خوبی توانست در برابر زورگویی متجاوزان ایستادگی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه «ایران امروز» از شبکه اول سیما به جزئیات حمله رزمندگان مقاوم یمن به پالایشگاه جیزان عربستان پرداخت که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

مطالب مرتبط
جزئیات حمله رزمندگان مقاوم یمن به پالایشگاه عربستان + فیلم
young journalists club

 اعتراف صریح تحلیلگر آمریکایی: ما جنگ را باخته‌ایم؛ ترامپ هنوز از پذیرش شکست فرار می‌کند! + فیلم

جزئیات حمله رزمندگان مقاوم یمن به پالایشگاه عربستان + فیلم
young journalists club

بالا رفتن هزینه حفظ پایگاه‌های عملیاتی آمریکا در برابر حملات ایران + فیلم

جزئیات حمله رزمندگان مقاوم یمن به پالایشگاه عربستان + فیلم
young journalists club

دروغ‌های ترامپ یا حقیقت قیمت نفت؟ + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
کور کردن افعی؛ معمای ناوگان پنجم آمریکا در بحرین + فیلم
۸۲۹

کور کردن افعی؛ معمای ناوگان پنجم آمریکا در بحرین + فیلم

۰۶ . مرداد . ۱۴۰۵
عجله اسرائیل در مقابله با ایران تا زمان حیات ترامپ + فیلم
۸۱۳

عجله اسرائیل در مقابله با ایران تا زمان حیات ترامپ + فیلم

۰۶ . مرداد . ۱۴۰۵
موشکی که معادلات جنگ را برهم زد + فیلم
۷۶۳

موشکی که معادلات جنگ را برهم زد + فیلم

۰۶ . مرداد . ۱۴۰۵
اعتراف رسانه‌های غربی به مزیت موشکی و پهپادی ایران در میدان نبرد + فیلم
۷۳۶

اعتراف رسانه‌های غربی به مزیت موشکی و پهپادی ایران در میدان نبرد + فیلم

۰۶ . مرداد . ۱۴۰۵
گروه خونی o+ به چه کسانی می‌تواند خون اهدا کند؟ + فیلم
۶۷۴

گروه خونی o+ به چه کسانی می‌تواند خون اهدا کند؟ + فیلم

۰۶ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha