جزئیات حمله رزمندگان مقاوم یمن به پالایشگاه عربستان + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u00ab\u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632\u00bb \u0627\u0632 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0627\u0648\u0644 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0628\u0647 \u062c\u0632\u0626\u06cc\u0627\u062a \u062d\u0645\u0644\u0647 \u0631\u0632\u0645\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0645\u0642\u0627\u0648\u0645 \u06cc\u0645\u0646 \u0628\u0647 \u067e\u0627\u0644\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062c\u06cc\u0632\u0627\u0646 \u0639\u0631\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646 \u067e\u0631\u062f\u0627\u062e\u062a \u06a9\u0647 \u0622\u0646 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0632\u06cc\u0631 \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u06cc\u062f.\n