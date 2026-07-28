ملی‌پوش گلف ایران با اشاره به اهمیت حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا، تأکید کرد برای رسیدن به سطح بین‌المللی باید کیفیت گلف ایران ارتقا پیدا کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- هدیه چترنور، بازیکن تیم ملی گلف ایران و نفر دوم مسابقات برترین‌های گلف بانوان، درباره شرایط این رشته و حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار داشت: باید سطح گلف ایران را بالاتر ببریم تا بتوانیم در رقابت‌های مهم عملکرد خوبی داشته باشیم.

وی افزود: اگر نازنین شهرکی بتواند در ناگویا بهترین عملکرد خود را داشته باشد، این اتفاق می‌تواند سکوی پرشی برای گلف‌بازان دیگر باشد و مسیر پیشرفت بانوان این رشته را هموار کند.

چترنور با اشاره به مشکلات زیرساختی گلف ایران گفت: دغدغه‌های زیادی داریم و در شرایطی تمرین می‌کنیم که زمین‌های استاندارد در اختیارمان نیست، اما با وجود این سختی‌ها تلاش می‌کنیم خودمان را به سطح مسابقات بین‌المللی نزدیک کنیم. رسیدن به استاندارد‌های درست می‌تواند کمک بزرگی برای رشد گلف ایران باشد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا آغاز مسیر تازه‌ای برای موفقیت‌های بزرگ‌تر گلف ایران باشد. 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: گلف ، فدراسیون گلف
خبرهای مرتبط
افشاگری هری کین از ملاقات با ترامپ
نامگذاری رویداد‌های گلف به نام شهدای وطن
ملی حفاری اهواز قهرمان هشتمین دوره سوپرلیگ گلف شد
نبرد ۱۶ گلف‌باز برای تصاحب ۸ سهمیه برترین‌های کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سلطانی: خلیلی من و فنونی زاده را به باشگاه پرسپولیس راه نداد/ قلعه نویی نه سواد دارد نه رزومه
قرعه کشی فصل جدید لیگ برتر فوتبال/ دربی پایتخت هفته پنجم برگزار می شود
مصونیت بیرانوند کماکان پا برجاست/ آیا دکتر بیرو سربازی را هم می‌پیچاند؟
سقفی که روی سر فدراسیون خراب شد
محبی پرسپولیسی شد
دیدار تدارکاتی استقلال لغو شد
رای دیدار پلی‌آف صنعت نفت آبادان و مس رفسنجان اعلام شد
مانچینی دوباره روی نیمکت آتزوری می نشیند
زیدان: پس از ترک رئال مادرید می‌خواستم در فرانسه باشم/هنوز با امباپه صحبت نکرده‌ام
رسمی؛ روبرتو مانچینی سرمربی ایتالیا شد
آخرین اخبار
چترنور: ناگویا می‌تواند سکوی پرش گلف ایران باشد+فیلم
کسری طاهری به نساجی پیوست
واکنش گل گهر به بیانیه فدراسیون فوتبال
منجنیق فوتبال ایران راهی روسیه شد
جام جهانی پاراتیراندازی/ تیم میکس تپانچه بادی ایران طلایی شد
چالش سنگین مردان آهنین توسط یک پتک ۲۰ کیلویی + فیلم
کشتی فرنگی نوجوانان جهان؛ یک طلا و یک برنز برای نمایندگان ایران
از سربازی بیرو تا جدایی رامین از استقلال + فیلم
دانیال ایری به نساجی پیوست
از قانون عجیب در کومو تا شایعه حضور طارمی در برزیل
مدیرعامل فولاد خوزستان: قرارداد وحید امیری تمدید نشده است
برنامه‌مان حداقل صعود به فینال جام ملت‌ها و جوانگرایی است
مسئول مسابقات لیگ برتر فوتبال: در زمان کرونا هم قهرمان لیگ اعلام نشد
رسمی؛ روبرتو مانچینی سرمربی ایتالیا شد
تقوی: نمی‌گذاریم والیبال ضرر کند/ پروژه اکو سیستم دیجیتال مورد بررسی قرار گرفت
کشتی فرنگی نوجوانان جهان؛ طهماسب‌پور راهی فینال شد/ دو نماینده ایران در رده‌بندی
دیدار تدارکاتی استقلال لغو شد
شهرکی: نمی‌توانم خوشحالی حضور در ناگویا را توصیف کنم + فیلم
محبی پرسپولیسی شد
هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال: از اقدامات ممبینی برای معرفی گل گهر به AFC خبر نداشتیم!/ چادرملو نماینده قانونی ایران است
مانچینی دوباره روی نیمکت آتزوری می نشیند
قرعه کشی فصل جدید لیگ برتر فوتبال/ دربی پایتخت هفته پنجم برگزار می شود
عزیزی: بانوان گلف ایران با سرعتی چشمگیر در مسیر پیشرفت هستند
کادر فنی استقلال در انتظار پاسخ نهایی پزشکان درباره ماشاریپوف
دلیل عدم برگزاری اردوی خارجی استقلال چه بود؟
زیدان: پس از ترک رئال مادرید می‌خواستم در فرانسه باشم/هنوز با امباپه صحبت نکرده‌ام
سقفی که روی سر فدراسیون خراب شد
رای دیدار پلی‌آف صنعت نفت آبادان و مس رفسنجان اعلام شد
مصونیت بیرانوند کماکان پا برجاست/ آیا دکتر بیرو سربازی را هم می‌پیچاند؟
سلطانی: خلیلی من و فنونی زاده را به باشگاه پرسپولیس راه نداد/ قلعه نویی نه سواد دارد نه رزومه