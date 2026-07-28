باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- هدیه چترنور، بازیکن تیم ملی گلف ایران و نفر دوم مسابقات برترینهای گلف بانوان، درباره شرایط این رشته و حضور در بازیهای آسیایی ناگویا اظهار داشت: باید سطح گلف ایران را بالاتر ببریم تا بتوانیم در رقابتهای مهم عملکرد خوبی داشته باشیم.
وی افزود: اگر نازنین شهرکی بتواند در ناگویا بهترین عملکرد خود را داشته باشد، این اتفاق میتواند سکوی پرشی برای گلفبازان دیگر باشد و مسیر پیشرفت بانوان این رشته را هموار کند.
چترنور با اشاره به مشکلات زیرساختی گلف ایران گفت: دغدغههای زیادی داریم و در شرایطی تمرین میکنیم که زمینهای استاندارد در اختیارمان نیست، اما با وجود این سختیها تلاش میکنیم خودمان را به سطح مسابقات بینالمللی نزدیک کنیم. رسیدن به استانداردهای درست میتواند کمک بزرگی برای رشد گلف ایران باشد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد حضور در بازیهای آسیایی ناگویا آغاز مسیر تازهای برای موفقیتهای بزرگتر گلف ایران باشد.