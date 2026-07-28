باشگاه خبرنگاران جوان؛سیده معصومه مرتضوی- حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور عصر سه‌شنبه در گرگان در نشست با جمعی از نخبگان استان گلستان گفت: این استان ظرفیت دارد هاب (مرکز) صادرات محصولات دانش‌بنیان کشور باشد و کار‌های مقدماتی اجرای این طرح انجام شده است و بستگی به آمادگی استان، به‌زودی اجرایی می‌شود.



علی‌اصغر طهماسبی استاندار گلستان نیز از استقبال و آمادگی استان برای اجرای این طرح خبر داد و افزود: ترس دشمن از مغز ایرانی‌ است، ما باید خودباوری را تقویت کنیم.

وی اضافه کرد: توجه و تمرکز بیشتر بر نخبگان به همین جهت، ضرورت است.

رئیس بنیاد نخبگان گلستان هم از شناسایی بیش از ۸۰۰ نخبه در این استان در حوزه‌های مختلف خبر داد.

ابوطالب هزارجریبی گفت: تجاری‌سازی تولیدات نخبگان در قالب رویداد اینوتکس و طرح مسکن نخبگان در دستور کار است.

در این جلسه، نمایندگانی از نخبگان استان گلستان، از دغدغه‌ها و چالش‌های پیش‌رو سخن گفتند؛ ازجمله: کاربردی نبودن غالب پایان‌نامه‌ها و مقاله‌ها، نگاه بعضاً ابزاری به دانشجو و نخبگان، کمبود بودجه پژوهش، ضرورت بازنگری در معیار‌های نخبگی و اشتغال نخبگان.