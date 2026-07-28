باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - محمدرضا عزیزی، رئیس هیئت‌مدیره یک شرکت خلاق، در گفت‌و‌گو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران جوان با تأکید بر اینکه آینده تحول دیجیتال در گرو توسعه زیرساخت‌های هوشمند و داده‌محور است، گفت: هدف ما تولید یک محصول یا نرم‌افزار مستقل نیست، بلکه ایجاد اکوسیستم‌های دیجیتالی و نیروی کار هوشمند برای سازمان‌هاست؛ اکوسیستم‌هایی که بتوانند فرآیند‌های پیچیده را ساده‌سازی کرده، بهره‌وری را افزایش دهند و خدمات متنوع را در بستری یکپارچه به یکدیگر متصل کنند.

وی با اشاره به رویکرد این مجموعه در توسعه فناوری افزود: ارزش واقعی فناوری زمانی ایجاد می‌شود که بتواند مسائل واقعی صنایع را حل کند. از همین رو، به جای توسعه نرم‌افزار‌های جزیره‌ای، طراحی پلتفرم‌هایی در دستور کار قرار گرفته که خدمات مختلف را به‌صورت یکپارچه در اختیار کاربران قرار می‌دهند.

عزیزی با بیان اینکه یکی از این پلتفرم‌ها در حوزه گردشگری سلامت فعالیت می‌کند، اظهار کرد: در این سامانه، تمامی مراحل از ارتباط بیمار با پزشک و مراکز درمانی تا هماهنگی خدمات اقامت، حمل‌ونقل، مترجم و پیگیری روند درمان در یک بستر واحد مدیریت می‌شود تا بیماران بین‌المللی تجربه‌ای سریع، شفاف و قابل اعتماد از دریافت خدمات درمانی داشته باشند.

وی نقش هوش مصنوعی در آینده گردشگری سلامت را بسیار کلیدی دانست و گفت: هوش مصنوعی به موتور تصمیم‌یار این صنعت تبدیل خواهد شد و با تحلیل هم‌زمان سوابق پزشکی، نتایج آزمایش‌ها، تصاویر پزشکی، وضعیت جسمانی بیمار، سوابق پزشکان، هزینه‌های درمان، زمان انتظار و محدودیت‌های سفر، مناسب‌ترین مسیر درمان را به بیماران پیشنهاد می‌دهد؛ موضوعی که موجب افزایش دقت تصمیم‌گیری، کاهش هزینه‌ها و بهبود کیفیت خدمات خواهد شد.

رئیس هیئت‌مدیره این شرکت خلاق ادامه داد: دستیار‌های هوشمند تنها ابزار‌های گفت‌و‌گو نیستند، بلکه می‌توانند از نخستین ارتباط بیمار تا پایان درمان، وظایفی مانند پاسخ‌گویی چندزبانه، ترجمه مدارک پزشکی، هماهنگی میان بیمار، پزشک، بیمارستان و مراکز اقامتی، پیگیری روند درمان و ارزیابی کیفیت خدمات را به‌صورت هوشمند مدیریت کنند.

عزیزی با اشاره به توسعه دستیار‌های هوش مصنوعی سازمانی تصریح کرد: تمرکز ما بر طراحی دستیار‌های تخصصی برای واحد‌های مختلف سازمان‌هاست؛ دستیار‌هایی که بر اساس دانش و فرآیند‌های هر بخش آموزش می‌بینند و به بخشی از جریان کاری سازمان تبدیل می‌شوند. این دستیار‌ها می‌توانند در حوزه‌هایی مانند تولید و بهینه‌سازی محتوا، امور مالی و حسابداری، تحلیل اسناد، گزارش‌گیری، مدیریت زیرساخت و عملیات فنی نقش مؤثری ایفا کرده و بسیاری از فعالیت‌های تکراری را به‌صورت خودکار انجام دهند.

وی با تشریح نقشه راه این مجموعه گفت: توسعه زیرساخت‌های داده‌محور در حوزه سلامت، سرمایه‌گذاری بر نسل جدید ایجنت‌های هوش مصنوعی و ایجاد بستری برای طراحی و مدیریت دستیار‌های اختصاصی سازمان‌ها، سه محور اصلی برنامه‌های آینده را تشکیل می‌دهد. این ایجنت‌ها برخلاف چت‌بات‌های متداول، تنها به تولید پاسخ محدود نیستند، بلکه با اتصال به سامانه‌ها و ابزار‌های سازمانی، قادرند زنجیره‌ای از فرآیند‌های واقعی را از دریافت درخواست تا تولید خروجی و گزارش‌دهی به‌صورت خودکار اجرا کنند.

عزیزی تأکید کرد: آینده سازمان‌ها متشکل از نیروی انسانی در کنار مجموعه‌ای از دستیار‌های هوش مصنوعی تخصصی خواهد بود؛ دستیار‌هایی که وظایف تکراری و زمان‌بر را بر عهده می‌گیرند و امکان تمرکز بیشتر متخصصان بر تصمیم‌گیری، نوآوری و خلق ارزش را فراهم می‌کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش پارک‌های علم و فناوری در توسعه زیست‌بوم نوآوری پرداخت و گفت: پارک‌های علم و فناوری باید فراتر از ارائه فضای استقرار یا حمایت‌های مالی عمل کنند و به حلقه اتصال میان دانشگاه، صنعت، فناوری و بازار تبدیل شوند. تجربه نشان داده است هرچه ارتباط شرکت‌های فناور با دانشگاه‌ها و صنایع در بستر پارک‌ها عمیق‌تر باشد، مسیر تجاری‌سازی فناوری و تبدیل آن به کسب‌وکار موفق هموارتر خواهد شد.

رئیس هیئت‌مدیره این شرکت خلاق در پایان خاطرنشان کرد: امروز بسیاری از شرکت‌های فناور از مرحله توسعه فناوری عبور کرده‌اند و مهم‌ترین نیاز آنها توسعه بازار، جذب مشتری و حضور در پروژه‌های ملی و بین‌المللی است. از این‌رو، پارک‌های علم و فناوری باید در کنار حمایت از توسعه فناوری، نقش فعال‌تری در ایجاد بازار، تسهیل ارتباط با صنایع و کمک به تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان ایفا کنند.