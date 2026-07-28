سخنگوی نیروهای مسلح یمن از هدف قرار گرفتن یک نفتکش متعلق به عربستان سعودی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز سه‌شنبه اعلام کرد که انصارالله یمن چندین موشک بالستیک شلیک کرده و یک نفتکش متعلق به عربستان سعودی را هدف قرار داده است.

سریع گفت: «نیرو‌های مسلح بر ادامه اجرای تصمیم محاصره دریایی علیه دشمن سعودی در چارچوب معادله محاصره با محاصره و تشدید همه‌جانبه با تشدید همه‌جانبه تأکید می‌کنند.»

سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد که این نفتکش به دلیل نقض ممنوعیت دریانوردی و نادیده گرفتن هشدار‌ها هدف قرار گرفته است. وی افزود که این کشتی پس از اصابت موشک‌ها مجبور به عقب‌نشینی شده است.

منبع: الجزیره