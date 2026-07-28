\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u062c\u06cc\u062f \u0642\u0631\u0628\u0627\u0646\u06cc\u060c \u0631\u0648\u0627\u0646\u0634\u0646\u0627\u0633 \u0648 \u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633 \u062d\u0648\u0632\u0647 \u0627\u0639\u062a\u06cc\u0627\u062f \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u06af\u0641\u062a \u06a9\u0647 \u0622\u0645\u0648\u062e\u062a\u0646 \u0645\u0647\u0627\u0631\u062a \u0647\u0627\u06cc \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0633\u067e\u0631\u06cc \u0645\u0647\u0645 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062d\u0641\u0638 \u0633\u0644\u0627\u0645\u062a \u0631\u0648\u0627\u0646 \u0648 \u067e\u06cc\u0634\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u0639\u062a\u06cc\u0627\u062f \u0627\u0633\u062a.\n