باشگاه خبرنگاران جوان- طی روزهای اخیر خبری با عنوان "ناپدید شدن تندیس استاد حسن باشتباوی در گچساران" در فضای مجازی منتشر شد که واکنشهایی را در میان شهروندان به همراه داشت.
رئیس روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر دوگنبدان در واکنش به این خبر اظهار کرد: زندهیاد حسن باشتباوی از مفاخر ارزشمند ورزش کشور و استان کهگیلویه و بویراحمد است و حفظ و پاسداشت نام و یاد این چهره ماندگار همواره مورد توجه مدیریت شهری قرار دارد.
زهرا دانش افزود: بررسیهای انجامشده نشان میدهد تندیس استاد حسن باشتباوی در روزهای اخیر مورد تعرض و آسیب قرار گرفته و افرادی با قصد تخریب و سرقت، به بخشهایی از بدنه و اتصالات آن خسارت وارد کردهاند.
رئیس روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر دوگنبدان ادامه داد: افراد مرتبط با این اقدام با همکاری مراجع انتظامی و قضایی شناسایی و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدهاند.
دانش گفت: به دلیل آسیبهای واردشده و با هدف جلوگیری از بروز خطرات احتمالی، تندیس برای انجام عملیات مرمت، بازسازی و مقاومسازی منتقل شده و پس از پایان اقدامات فنی و اطمینان از ایمنی سازه، دوباره در محل پیشین نصب خواهد شد.