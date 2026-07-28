باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - سید مجتبی حسینزاده معاون پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات در گفتوگو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به ضرورت آمادهسازی شرکتهای دانشبنیان برای حضور در بازارهای بینالمللی اظهار کرد: بسیاری از شرکتهای فناور از توان فنی بالایی برخوردارند، اما برای صارات محصولات خود باید الزامات و استانداردهای مورد قبول بازارهای جهانی را نیز رعایت کنند.
وی افزود: پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات با اجرای برنامههای آموزشی، مشاورهای و توانمندسازی، شرکتها را برای استقرار استانداردهای بینالمللی و دریافت گواهینامههایی مانند استانداردهای مدیریت کیفیت و امنیت آماده میکند.
حسینزاده ادامه داد: برگزاری دورههای تخصصی، بوتکمپهای آموزشی و ارائه مشاوره به شرکتها، بخشی از خدماتی است که برای ارتقای توان رقابتی آنها در بازارهای جهانی ارائه میشود.
وی تأکید کرد: بسیاری از کشورها ورود محصولات را منوط به دریافت گواهینامههای معتبر بینالمللی میدانند و به همین دلیل، اخذ این استانداردها یکی از پیشنیازهای اصلی توسعه صادرات محصولات دانشبنیان است.
معاون پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات در پایان گفت: هدف از این برنامهها، افزایش آمادگی شرکتهای دانشبنیان برای حضور مؤثر در بازارهای جهانی و توسعه صادرات فناوریهای ایرانی است.