باشگاه خبرنگاران جوان - سید هادی روشن در حاشیه جلسه انعقاد تفاهم‌نامه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی و در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: در این جلسه با حضور دستگاه‌های مرتبط، مقرر گردید بانک‌‌های عامل و شرکت‌‌های مجری نهایت همکاری را در اجرای این طرح داشته باشند تا متقاضیان بتوانند با سهولت و سرعت بیش‌تری از این ظرفیت بهره‌مند شوند.

وی تأکید کرد: استان قم در حوزه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی، به‌ویژه در بخش مسکونی، پیش‌قدم بوده و برنامه‌ریزی شده تا سال آینده تمامی مشترکین متقاضی از این امکان بهره‌مند شوند.

دبیر و جانشین استاندار در قرارگاه بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی خاطرنشان کرد: همشهریان گرامی می‌توانند با استفاده از تسهیلات ویژه تا سقف ۱۰۰ درصد، در این طرح مشارکت کرده و علاوه بر کاهش هزینه‌های انرژی، نقش مؤثری در پایداری شبکه برق ایفا کنند.

وی در پایان اعلام کرد: شرایط و نحوه ثبت‌نام متقاضیان به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

منبع:استانداری قم