معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خراسان رضوی از وقوع یک حادثه سقوط خودرو به دره در مسیر کوهسرخ به گناباد خبر داد و گفت: این حادثه پنج کشته بر جای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان- محمد ذاکر معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خراسان رضوی گفت: در ساعت ۱۷:۳۰، مینی بوسی در مسیر کوهسرخ به گناباد از جاده خارج و به دره سقوط کرده است.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خراسان رضوی افزود: در این حادثه ، پنج نفر از جمله زنان و کودکان جان خود را از دست دادند.

ذاکر همچنین تصریح کرد که نیرو‌های امدادی هلال احمر با همکاری تیم‌های اورژانس ۱۱۵، بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل مستقر شده و عملیات امداد و نجات را به صورت مشترک انجام داده‌اند.

رییس دانشکده علوم پزشکی کاشمر گفت: این مینی بوس حامل مسافرانی عمدتا گنابادی بوده است.

دکتر محمد جواد یزدانی افزود: بر اثر این حادثه که در محور کوهسرخ به کاشمر و از آنجا به گناباد به وقوع پیوست ۲۵ نفر هم مصدوم شده‌اند.

فرماندار گناباد هم با برقراری تماس تلفنی با فرماندار کاشمر، آخرین وضعیت مصدومان و روند امدادرسانی را پیگیری کرد.

ابوالفضل حکیم‌پور با ابراز تاسف از این حادثه و جان‌باختن تعدادی از همشهریان، بر آمادگی کامل شهرستان گناباد برای هرگونه همکاری و پشتیبانی در زمینه امدادرسانی، درمان و انتقال مصدومان تاکید کرد.

برچسب ها: کشته و مجروح ، سقوط به دره
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