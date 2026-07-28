معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خراسان رضوی از وقوع یک حادثه سقوط خودرو به دره در مسیر کوهسرخ به گناباد خبر داد و گفت: این حادثه پنج کشته بر جای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان- محمد ذاکر معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خراسان رضوی گفت: در ساعت ۱۷:۳۰، مینی بوسی در مسیر کوهسرخ به گناباد از جاده خارج و به دره سقوط کرده است.
معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خراسان رضوی افزود: در این حادثه ، پنج نفر از جمله زنان و کودکان جان خود را از دست دادند.
ذاکر همچنین تصریح کرد که نیروهای امدادی هلال احمر با همکاری تیمهای اورژانس ۱۱۵، بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل مستقر شده و عملیات امداد و نجات را به صورت مشترک انجام دادهاند.
رییس دانشکده علوم پزشکی کاشمر گفت: این مینی بوس حامل مسافرانی عمدتا گنابادی بوده است.
دکتر محمد جواد یزدانی افزود: بر اثر این حادثه که در محور کوهسرخ به کاشمر و از آنجا به گناباد به وقوع پیوست ۲۵ نفر هم مصدوم شدهاند.
فرماندار گناباد هم با برقراری تماس تلفنی با فرماندار کاشمر، آخرین وضعیت مصدومان و روند امدادرسانی را پیگیری کرد.
ابوالفضل حکیمپور با ابراز تاسف از این حادثه و جانباختن تعدادی از همشهریان، بر آمادگی کامل شهرستان گناباد برای هرگونه همکاری و پشتیبانی در زمینه امدادرسانی، درمان و انتقال مصدومان تاکید کرد.