باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - به ادعای رویترز، شش منبع آگاه گفتهاند که چین مذاکرات مستقیمی با انصارالله یمن داشته است تا امکان عبور امن برای کشتی هایش از دریای سرخ جنوبی فراهم شود. انصارالله محاصره خود را در ۲۰ جولای علیه عربستان سعودی اعلام کرد.
این منابع که نخواستند نامشان فاش شود، گفتند که چین از اولین کشورهایی بود که مستقیماً با انصارالله در مورد ترانزیت از طریق باب المندب، تنگهای در انتهای جنوبی دریای سرخ که یمن در کرانه شرقی آن قرار دارد، تماس گرفته است.
پکن به دنبال ادامه صادرات نفت از پایانههای دریای سرخ عربستان سعودی، عمدتاً ینبع، است تا به جبران شکاف عرضه ناشی از بسته شدن تنگه هرمز کمک کند.
طبق تحلیل کپلر و دادههای ردیابی کشتی LSEG و MarineTraffic، از زمان اعلام محدودیتهای یمن، حداقل چهار تانکر نفت خام را از بنادر عربستان سعودی به مقصد چین بارگیری کرده و از باب المندب عبور کردهاند.
انصارالله یمن در ایمیلی به شرکتهای کشتیرانی بینالمللی اطلاع داده است که در صورت بارگیری یا تخلیه محموله در بنادر عربستان سعودی، ممکن است مورد حمله قرار گیرند.
دو منبع تجاری چینی جداگانه گفتند که برخی از نفتکشهایی که سعی در ورود به دریای سرخ از طریق باب المندب داشتند، به دلیل نگرانیهای ایمنی مسیر خود را تغییر دادهاند.
طبق تحلیلهای اطلاعات فهرست لویدز و دادههای ردیابی کشتی MarineTraffic، هر دو ابرنفتکشهای New Champion و New Prime از خلیج عدن به آبهای آزاد بازگشتند.
طبق دادههای کپلر و سایر دادههای صنعتی و ردیابی کشتی، قرار بود New Champion برای بارگیری نفت در ینبع پهلو بگیرد، در حالی که New Prime از قبل با نفت بارگیری شده بود.
انصارالله یمن هفته گذشته اعلام کرد که به دو نفتکش سعودی، انسلیا و لیلا حملات موشکی و پهپادی انجام دادهاند. منابع امنیت دریایی حمله به انسلیا را تأیید کردند.
کشتیرانی از ینبع به سمت جنوب و آسیا از طریق باب المندب به طور متوسط ۱۶ روز طول میکشد. اگر کشتی به سمت شمال و کانال سوئز تغییر مسیر دهد و سپس به سمت غرب و جنوب در اطراف آفریقا حرکت کند، ۵۰ روز طول میکشد.
منبع: رویترز