باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - مراسم اربعین، با حضور میلیونها زائر، بزرگترین تجمع انسانی مسلمانان جهان است و حفظ سلامت زائران در این مسیر معنوی، از مهمترین اولویتها به شمار میرود. مردم عراق با عشق و افتخار، تمام توان خود را برای میزبانی شایسته و پذیرایی سالم از زائران به کار میگیرند، اما رعایت اصول بهداشتی و تغذیهای از سوی زائران نیز نقش تعیینکنندهای در پیشگیری از بیماریها و حفظ سلامت آنان دارد.
زائران باید تا حد امکان از آب معدنی و آب آشامیدنی بهداشتی، همچنین شیر و دوغ پاستوریزه و بستهبندیشده استفاده کنند. نوشیدن روزانه دستکم هشت لیوان آب و مایعات سالم، بهویژه در هوای گرم، برای جلوگیری از کمآبی بدن و حفظ توان جسمی ضروری است.
میوههای خشک، مغزهای خام یا بوداده بدون نمک، از بهترین میانوعدهها در مسیر پیادهروی اربعین هستند. این خوراکیها علاوه بر تأمین انرژی، منبع ارزشمندی از پروتئین و ریزمغذیهای مورد نیاز بدن به شمار میآیند.
همچنین برای پیشگیری از یبوست، همراه داشتن میوههای ملین مانند انجیر خشک و آلو توصیه میشود.
برای کاهش احتمال مسمومیت غذایی، مصرف ماست کمچرب و پاستوریزه، لیموترش تازه یا آبلیمو در کنار غذا توصیه میشود. همچنین نوشیدن دوغ همراه با مقدار کمی نعناع یا پونه میتواند به کاهش احتمال گرمازدگی و برخی مشکلات گوارشی کمک کند.
کارشناسان توصیه میکنند زائران از مصرف بیش از اندازه قهوه، چای، نوشابههای کافئیندار و نوشیدنیهای انرژیزا خودداری کنند؛ زیرا این نوشیدنیها موجب افزایش دفع آب بدن و تشدید کمآبی میشوند.
همچنین بهتر است مصرف غذاهای پرچرب و پرنمک، تنقلات شور، انواع کنسرو، شور و ترشی، سوسیس و کالباس به حداقل برسد؛ چراکه این مواد میتوانند سلامت دستگاه گوارش و سیستم ایمنی بدن را تحت تأثیر قرار دهند.
مصرف لبنیات غیرپاستوریزه، بهویژه شیر، پنیر و کره محلی که بهصورت فله عرضه میشوند، میتواند خطر انتقال بیماریهای میکروبی را افزایش دهد؛ بنابراین استفاده از فرآوردههای لبنی دارای بستهبندی بهداشتی و پاستوریزه توصیه میشود.
همچنین بهتر است از مصرف سالاد و سبزیهای خام خودداری شود و به جای آن، سبزیجات پخته مانند سیبزمینی، هویج و کدو در کنار غذا مصرف شود؛ زیرا علاوه بر ایمنی بیشتر، به پیشگیری از یبوست نیز کمک میکنند.
در صورت ابتلا به اسهال، مصرف وعدههای غذایی سبک، کمحجم و کمچرب توصیه میشود. میوههایی مانند سیب و موز میتوانند به بهبود وضعیت گوارشی کمک کنند، اما مصرف میوههایی مانند هلو و انجیر تا زمان برطرف شدن علائم مناسب نیست.