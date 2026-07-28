سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت که حمله اوکراین به کشتی ایرانی در دریای خزر اقدامی تجاوزکارانه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت: حمله رژیم کی یف به کشتی ایرانی در دریای خزر، اقدامی تجاوزکارانه است که برنامه‌های آن را برای گسترش جغرافیای حملات تروریستی آشکار می‌کند.

وی گفت: «حمله رژیم کی یف به کشتی تجاری ایرانی که از آستراخان با محموله‌های غیرنظامی در حرکت بود، اقدامی تجاوزکارانه است که ناقض هنجار‌های حقوق بین‌الملل است. چنین اقدامات جنایتکارانه‌ای، تمایل غیرقابل انکار رژیم کی یف برای گسترش دامنه جغرافیایی فعالیت‌های تروریستی خود را آشکار می‌کند.»

او افزود: «این حمله دیگر به کشتی‌های غیرنظامی در دریای خزر نشان می‌دهد که تهدیدی آشکار برای امنیت منطقه‌ای کشور‌های ساحلی دریای خزر در حال ظهور است.»

این دیپلمات روسی تأکید کرد که دریای خزر باید عاری از هرگونه حادثه نظامی باشد و همچنان منطقه‌ای صلح‌آمیز، حسن همجواری و همکاری باقی بماند.

وزارت امور خارجه ایران در ۲۵ ژوئیه اعلام کرد که اوکراین یک کشتی تجاری ایرانی را در آب‌های سرزمینی روسیه در دریای خزر هدف قرار داده و یک خدمه آن را کشته است.

منبع: تاس

برچسب ها: ماریا زاخارووا ، کشتی ایرانی
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