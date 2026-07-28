مسیر عاشقی طریق المهدی در امتداد روشن مشایه با ندای لبیک یا حسین حال و هوای اربعینی به خود گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - امروز، سهشنبه، طریق المهدی با دیگر میزبان قدم های منتظران ظهور شد، جمعیت عظیم منتظران با پای پیاده از بلوار پیامبر اعظم (ع) و عمودهای منتهی به مسجد مقدس جمکران و حرم مطهر حضرت معصومه (س) گذشتند.اینجا طریق المهدی دل های جامانده از طریق المهدی با بر افراشتن رچمهای سرخ عاشورایی و با مضامین «لبیک یا حسین» و «یا لثارات الحسین»،قدم در مسیر عاشقی گذاشتند.
عاشقان حضرت مهدی (عج) در این مسیر معنوی، ضمن قرائت ادعیه و توسل به ساحت مقدس حضرت بقیه الله، با فریادهای «یا لثارات الحسین» و «لبیک یا مهدی» ارادت خود را به پیشگاه امام عصر (عج) ابراز کردند.
در هیاهوی مسیر جمکران، هر کس به طریقی ارادت خود را به ساحت امام عصر ابراز می کند در طول این مسیر، خادمان افتخاری و گروههای مردمی با برپایی موکبهای متعدد به پذیرایی از عزاداران و پیادهروان پرداختند. توزیع شربت و شاخههای گل نذری، برپایی ایستگاههای صلواتی و غرفههای فرهنگی برای کودکان، جلوهای از همبستگی و عشق به ساحت اهلبیت (ع) است..