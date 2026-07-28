باشگاه خیبر خرم آباد در ادامه فعالیت‌های نقل و انتقالاتی خود یک بازیکن لیگ یکی گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین شنانی بازیکن فصل گذشته تیم فوتبال نساجی به خیبر خرم‌آباد پیوست.

 این بازیکن آقای پاس گل فصل گذشته لیگ دسته اول فوتبال کشور شد.

برچسب ها: خیبر خرم آباد ، لیگ برتر فوتبال
خبرهای مرتبط
آغاز مرحله جدید اردوی تیم ملی جوانان در مرکز ملی فوتبال
یاغی جدید فوتبال دچار مصدومیت شد
بررسی خطرات قانونی انتقال قرضی کسری طاهری به پرسپولیس
بررسی عملکرد تیم‌های لیگ برتری در بازار نقل و انتقالات
ترکیب پرسپولیس در بازی مقابل خیبر خرم آباد مشخص شد
قرعه کشی فصل جدید لیگ برتر فوتبال/ دربی پایتخت هفته پنجم برگزار می شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قرعه کشی فصل جدید لیگ برتر فوتبال/ دربی پایتخت هفته پنجم برگزار می شود
سقفی که روی سر فدراسیون خراب شد
محبی پرسپولیسی شد
دیدار تدارکاتی استقلال لغو شد
رای دیدار پلی‌آف صنعت نفت آبادان و مس رفسنجان اعلام شد
مانچینی دوباره روی نیمکت آتزوری می نشیند
رسمی؛ روبرتو مانچینی سرمربی ایتالیا شد
از سربازی بیرو تا جدایی رامین از استقلال + فیلم
زیدان: پس از ترک رئال مادرید می‌خواستم در فرانسه باشم/هنوز با امباپه صحبت نکرده‌ام
جام جهانی پاراتیراندازی/ تیم میکس تپانچه بادی ایران طلایی شد
آخرین اخبار
آلانیا اسپور حریف تدارکاتی بعدی پرسپولیس در ترکیه
آقای پاس گل لیگ یک به خیبر پیوست
چترنور: ناگویا می‌تواند سکوی پرش گلف ایران باشد+فیلم
کسری طاهری به نساجی پیوست
واکنش گل گهر به بیانیه فدراسیون فوتبال
منجنیق فوتبال ایران راهی روسیه شد
جام جهانی پاراتیراندازی/ تیم میکس تپانچه بادی ایران طلایی شد
چالش سنگین مردان آهنین توسط یک پتک ۲۰ کیلویی + فیلم
کشتی فرنگی نوجوانان جهان؛ یک طلا و یک برنز برای نمایندگان ایران
از سربازی بیرو تا جدایی رامین از استقلال + فیلم
دانیال ایری به نساجی پیوست
از قانون عجیب در کومو تا شایعه حضور طارمی در برزیل
مدیرعامل فولاد خوزستان: قرارداد وحید امیری تمدید نشده است
برنامه‌مان حداقل صعود به فینال جام ملت‌ها و جوانگرایی است
مسئول مسابقات لیگ برتر فوتبال: در زمان کرونا هم قهرمان لیگ اعلام نشد
رسمی؛ روبرتو مانچینی سرمربی ایتالیا شد
تقوی: نمی‌گذاریم والیبال ضرر کند/ پروژه اکو سیستم دیجیتال مورد بررسی قرار گرفت
کشتی فرنگی نوجوانان جهان؛ طهماسب‌پور راهی فینال شد/ دو نماینده ایران در رده‌بندی
دیدار تدارکاتی استقلال لغو شد
شهرکی: نمی‌توانم خوشحالی حضور در ناگویا را توصیف کنم + فیلم
محبی پرسپولیسی شد
هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال: از اقدامات ممبینی برای معرفی گل گهر به AFC خبر نداشتیم!/ چادرملو نماینده قانونی ایران است
مانچینی دوباره روی نیمکت آتزوری می نشیند
قرعه کشی فصل جدید لیگ برتر فوتبال/ دربی پایتخت هفته پنجم برگزار می شود
عزیزی: بانوان گلف ایران با سرعتی چشمگیر در مسیر پیشرفت هستند
کادر فنی استقلال در انتظار پاسخ نهایی پزشکان درباره ماشاریپوف
دلیل عدم برگزاری اردوی خارجی استقلال چه بود؟
زیدان: پس از ترک رئال مادرید می‌خواستم در فرانسه باشم/هنوز با امباپه صحبت نکرده‌ام
سقفی که روی سر فدراسیون خراب شد
رای دیدار پلی‌آف صنعت نفت آبادان و مس رفسنجان اعلام شد