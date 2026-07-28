\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0634\u0646\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0627\u0632\u06cc\u06a9\u0646 \u0641\u0635\u0644 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u062a\u06cc\u0645 \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u0646\u0633\u0627\u062c\u06cc \u0628\u0647 \u062e\u06cc\u0628\u0631 \u062e\u0631\u0645\u200c\u0622\u0628\u0627\u062f \u067e\u06cc\u0648\u0633\u062a.\n\u00a0\u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0632\u06cc\u06a9\u0646 \u0622\u0642\u0627\u06cc \u067e\u0627\u0633 \u06af\u0644 \u0641\u0635\u0644 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u0644\u06cc\u06af \u062f\u0633\u062a\u0647 \u0627\u0648\u0644 \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0634\u062f.