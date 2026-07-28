باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -محمد خرمی،مدیرکل دفتر امور شوراهای مناطق آزاد و تجاری وزارت آموزشوپرورش، امروز درجلسه شورای آموزشوپرورش استان قم که در تالار امام رضا فرمانداری برگزار شد، با اشاره به اجرای آییننامه هیئتامنایی شدن تمام مدارس دولتی از سال تحصیلی جدید ،مشارکتپذیری خانوادهها، توسعه عدالت و ارتقاء کیفیت آموزشی و تربیتی را سه هدف اصلی اجرای این طرح عنوان کرد.
او با اشاره به تصویب آییننامه اجرایی هیئتامنایی شدن مدارس دولتی، تأکید کرد: پس از طی مراحل قانونی، این آییننامه با ابلاغ وزیر آموزشوپرورش برای اجرا در سال تحصیلی جدید اعلام خواهد شد.
خرمی در ادامه با اشاره به افزایش دو برابری جلسات شورای آموزشوپرورش استان قم در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته، افزود: دستورات جلسات ملی در این نشستها مطرح و بررسی شده و با اجرایی شدن ۸۰ درصد مصوبات، استان قم در این حوزه جزو استانهای برتر کشور قرار گرفته است.
اختصاص ۶۰۰ میلیارد ریال برای اردوگاههای آموزشی در قم
اکبر بهنامجو» استاندار قم نیز در این جلسه با تأکید بر اهمیت فصل تابستان برای غنیسازی اوقات فراغت دانشآموزان، به ظرفیت اردوگاههای ۱۵ خرداد و ملاصدرا اشاره کرد و از مکانیابی دو اردوگاه جدید با همکاری اداره کل اوقاف و امور خیریه و کمیته امداد امام خمینی(ره) استان خبر داد.
استاندار قم با بیان اینکه امسال ۶۰۰ میلیارد ریال برای ساخت دو اردوگاه آموزشوپرورش در سطح ملی اختصاص یافته است، تصریح کرد: با توجه به پایان طراحی این دو اردوگاه، در تلاشیم اعتبار آن را تا ۲ هزار میلیارد ریال افزایش دهیم.
بهنامجو همچنین از افزوده شدن اردوگاه کمیته امداد به ظرفیت اردوگاههای استان تا یک ماه آینده و آمادهسازی زمین اردوگاه تحت نظر اوقاف خبر داد.
تأکید نماینده مجلس بر پیوند مدرسه و مسجد
در ادامه این جلسه، «محمد منان رئیسی» نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی بر لزوم همافزایی و همکاری بیشتر میان مدارس و مساجد تأکید کرد و آن را عاملی مؤثر در تقویت هویت دینی و تربیتی دانشآموزان دانست.