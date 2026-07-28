باشگاه خبرنگاران جوان - علی اکبر پورجمشیدیان، قائم مقام وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی، امشب (سه شنبه ۶ مرداد) در گفتوگویی تلویزیونی بیان کرد: امسال هم مانند سالهای گذشته، اشتیاق مردم برای حضور در مراسم راهپیمایی اربعین امام حسین (ع) و زیارت عتبات عالیات بسیار پرشور است و مردم با استقبال فراوان در حال ثبتنام هستند.
وی در ادامه اظهار کرد: آخرین آماری که حدود نیم ساعت پیش دریافت کردم، نشان میدهد بیش از دو میلیون و ۳۵۰ هزار نفر در سامانه سماح ثبتنام کردهاند.
رئیس ستاد مرکزی اربعین با تأکید بر ضرورت ثبتنام همه زائران در سامانه سماح گفت: از نظر ما به عنوان ستاد مرکزی اربعین امام حسین (ع)، همه کسانی که قصد تشرف به زیارت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را دارند، باید حتماً و الزاماً در سامانه سماح ثبتنام کنند.
پورجمشیدیان در ادامه گفت: یک الزام دیگر نیز در فرآیند ثبتنام وجود دارد و آن، بیمه شدن زائران است. از نظر ما، با توجه به اینکه ممکن است در طول سفر مسائل و مشکلاتی برای افراد پیش بیاید، ثبتنام در سامانه و پرداخت مبلغ بیمه الزامی است.
قائم مقام وزیر کشور در ادامه بیان کرد: اگر کسی از این طریق ثبتنام نکند یا از مسیر دیگری از مرز خارج شود، از امتیازات بیمه محروم خواهد شد.
رئیس ستاد مرکزی اربعین با بیان اینکه ثبتنام در سامانه سماح به مدیریت بهتر سفر کمک میکند، تصریح کرد: این ثبتنام میتواند کمک زیادی به ما در مدیریت زائران داشته باشد. همچنین اتباع مجاز مقیم کشور، که بخش عمده آنها را برادران و خواهران افغانستانی تشکیل میدهند، اگر قصد زیارت دارند، باید حتماً از طریق سامانه سماح ثبتنام کرده و حق بیمه را نیز پرداخت کنند تا در طول سفر با مشکلی مواجه نشوند.
وی درباره آخرین وضعیت خروج زائران از کشور نیز گفت: از مجموع افرادی که تاکنون ثبتنام کردهاند، بیش از ۵۰ درصد وارد کشور عراق شدهاند؛ یعنی هم ثبتنام کردهاند و هم مشرف به زیارت شدهاند.
پورجمشیدیان افزود: تقریباً نیمی از این افراد نیز به کشور بازگشتهاند و حدود ۵۰۰ هزار نفر تاکنون زیارت خود را انجام داده و به ایران بازگشتهاند.
وی در ادامه با اشاره به ادامه روند ثبتنام و اعزام زائران اظهار کرد: ثبتنام در سامانه سماح با سرعت ادامه دارد و خروج زائران از همه مرزهای اربعینی کشور نیز بهصورت روان در حال انجام است.
رئیس ستاد مرکزی اربعین در ادامه با اشاره به موضوع امنیت زائران اربعین بیان کرد: ما در موضوع تأمین امنیت زائران با محوریت برادران عزیزمان در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و کمک سایر بخشها، یعنی مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج و ارتش جمهوری اسلامی که بخش قابل توجهی به ایجاد امنیت در مرزها کمک میکنند، چند موضوع را به صورت جدی پیگیری میکنیم.
پورجمشیدیان در ادامه تاکید کرد: اولاً تامین امنیت زائران جزو اساس کار ما در مراسم اربعین امام حسین علیهالسلام است که با جدیت پیگیری میکنیم. نکته دیگر تامین امنیت شهرهای مسیر اربعین تا خود کربلا و نجف و عتبات است. بخش قابل توجهی از تامین امنیت در عراق هست که با هماهنگی برادران عزیزمان در ارتش عراق، در دستگاههای امنیتی عراق، در مرزبانان عراق، در حشد شعبی هماهنگ است و به خوبی تامین میشود.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در ادامه بیان کرد: ما امنیت شهرها، امنیت مسیرها، امنیت اماکن، اماکن اربعینی، مواکب ما، ساختمانها و خصوصاً امنیت مرزها را با محوریت عزیزان انتظامی با توجه به هماهنگیهای خوبی که انجام دادن تأمین کردهایم.
وی با اشاره به همکاریهای مشترک امنیتی میان ایران و عراق اظهار کرد: از جمله یکی از هماهنگیهای خوب که به نظر من کم نظیر است، یک اتاق مشترک، یک قرارگاه مشترک امنیتی در همه مرزهای امنیتی ما بین عزیزانمان در کشور عراق، نیروهای امنیتی کشور عراق و برادران عزیز ما در مرزبانی جمهوری اسلامی ایران و فراجا مشترکاً تشکیل شده است. در آنجا حضور دارند و همه امور مربوط به زائرین از جمله امنیت را دنبال میکنند. در واقع به همه مسائل زائران اربعین اشراف دارند.
رئیس ستاد مرکزی اربعین خاطرنشان کرد: بحمدالله تا الان که ما خدمت شما هستیم، کوچکترین مشکل امنیتی نداشتیم. سال گذشته هم کوچکترین مشکل امنیتی نداشتیم. الان هم با توجه به همت بلندی که نیروهای امنیتی و انتظامی ما دارند و حضور خوبی که عزیزان امنیتی ما، مرزبانان ما و نیروهای نظامی و انتظامی ما دارند، مشکل خاص امنیتی که بر رفت و آمد زائران امام حسین علیهالسلام تأثیر بگذارد، نداشتیم.
وی در ادامه با اشاره به حمله اخیر دشمن به مرز شلمچه گفت: تاکنون ما کوچکترین مشکل امنیتی نداشتیم جز جسارتی که آمریکاییها کردند، حملهای که به مرز شلمچه انجام دادند، بعضی از هموطنان ما آنجا مجروح شدند، دو نفر به شهادت رسیدند.
پورجمشیدیان در ادامه بیان کرد: اتفاقاً بعد از این حادثه عبور از مرز شلمچه بیشتر شده است؛ یعنی مردم انگیزه بیشتری پیدا کردن برای اینکه از مرزهای شلمچه عبور کنند. این هم به هر حال جزو آن نقاط افتخارآمیز ملت ما هست که هر جا احساس خطر کنند، حضور فعالانهتری را دارند.
وی درباره آخرین وضعیت ترافیک مرزها، ازدحام جمعیت و تسهیل عبور و مرور زائران گفت: همه تلاش ما در کمیتههای ۱۸ گانه ستاد مرکزی اربعین امام حسین (ع) این است که تسهیلاتی را فراهم کنیم تا مردم بتوانند برابر آن سفارش زیبای آقای شهید ما که فرمودند «سفری آسان، ارزان و ایمن» را برای مردم فراهم کنیم، مشرف شوند.
رئیس ستاد مرکزی اربعین ادامه داد: همه به دنبال این هستیم که تا حد ممکن شرایطی را فراهم کنیم که زوار امام حسین (ع) در این ایام ۱۰ روز الی ۱۲ روزی که برای اربعین مشرف میشوند، حداکثر هزینهای که برای آنها باقی بماند، همان هزینههای حملونقل باشد و سایر هزینهها را تلاش کنیم به گونهای مدیریت کنیم که هزینه خاصی به کسانی که مشرف میشوند تحمیل نشود.
پورجمشیدیان افزود: با توجه به اینکه ما در ستاد مرکزی اربعین امام حسین (ع) وارث یک تجربه ارزشمند هستیم که طی سالیان گذشته به دست آمده، امروز تجربیات بسیار بزرگی را در اختیار داریم و با اتکا به همین تجربیات، سال به سال مشکلات زوار امام حسین (ع) کمتر شده است.
وی در ادامه با اشاره به کاهش مدت زمان عبور زائران از مرزها افزود: به عنوان مثال، زمانی بود که مردم برای عبور از مرز چندین ساعت معطل میشدند تا بتوانند از مرز عبور کنند، اما امروز فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با توجه به هماهنگیهایی که با برادران عزیزمان در عراق انجام داده، حداکثر معطلی زائران در عبور از گیتهای مرزی به چهار ثانیه رسیده است؛ یعنی هر نفر تنها چهار ثانیه برای عبور از گیت زمان نیاز دارد.
رئیس ستاد مرکزی اربعین خاطرنشان کرد: در مرزها ۲۴۲ گیت عبور همزمان در شش مرز کشور آماده خدمترسانی هستند و مردم را عبور میدهند؛ به گونهای که در چند ثانیه چند هزار نفر میتوانند از مرز عبور کنند.
پورجمشیدیان تأکید کرد: این شرایط حاصل تجربیاتی است که عزیزان ما در ستاد مرکزی اربعین امام حسین (ع) طی سالهای گذشته کسب کردهاند و به لطف خدا سال به سال شرایط بهتر میشود.
وی درباره وضعیت ترافیک جادههای منتهی به مرزها نیز گفت: جادهها هم همین شرایط را دارند. اگر همین الان به شهر مهران که شلوغترین شهر مرزی ما برای تردد زائران است بروید، هیچ مشکل ترافیکی وجود ندارد و هیچ معطلی در ترافیک مرزها و شهرهای مرزی نداریم.
رئیس ستاد مرکزی اربعین در ادامه اظهار کرد: الحمدلله با توجه به حضور عزیزان ما در پلیس راهور، راهنمایی و رانندگی و همچنین مجموعه نیروهای نظامی و انتظامی، در حال حاضر مشکل خاصی در مرزها وجود ندارد.
پورجمشیدیان در پاسخ به این پرسش که اگر اتباع غیرمجاز بخواهند در این سفر شرکت کنند، آیا اجازه این کار را خواهند داشت یا خیر بیان کرد: اتباع چند دسته هستند. یک دسته، اتباع مجاز هستند؛ از هر کشوری اتباع مجازی که داخل کشور ما زندگی میکنند که بخش اعظم آنها اتباع افغانستانی هستند، این افراد مانند سایر هموطنان عزیز ما در کشور ایران میتوانند از طریق سامانه سماح ثبتنام کنند، بیمه شوند و مانند سایر زائران از کشور خارج شوند؛ فقط باید از مرز شلمچه خارج شوند.
وی در ادامه تاکید کرد: یک بخش دیگر، اتباع عبوری از کشور ما هستند؛ از افغانستان، پاکستان یا هر کشور دیگری. افرادی که از منطقه قفقاز و سایر مناطق شرقی، غربی یا شمالغرب کشور وارد میشوند، میتوانند از مرز تمرچین یا مرز باشماق عبور کنند و مشکل خاصی ندارند.
رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی افزود:، اما اتباع پاکستانی و همچنین اتباع افغانستانی، به شرط آنکه ویزای کشور عراق را دریافت کرده باشند، میتوانند بهصورت عبوری وارد کشور شوند. تا آنجا که اطلاع دارم، کشور عراق بهشدت در حال پیگیری است که دستکم برای ۱۵ هزار نفر از عزیزان افغانستانی ویزا صادر کند. هنوز این موضوع به دست ما نرسیده، اما اطلاع دارم که دولت عراق در حال فراهم کردن شرایط برای این عزیزان است. این افراد باید از مرز چذابه عبور کنند.
وی افزود: اگر به هر دلیلی اتباع غیرمجاز یا اتباعی که هنوز شرایط حضور مجاز در کشور ما را ندارند، متقاضی سفر اربعین باشند، میتوانند از طریق مجموعه جامعهالمصطفی قم ثبتنام کنند. برای این افراد نیز تسهیلاتی در حال فراهم شدن است.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در ادامه گفت: با توجه به عنایتی که مسئولان جمهوری اسلامی داشتهاند تا هیچ مشتاقی به زیارت امام حسین (ع) محروم نشود، در حال فراهم کردن شرایط برای این عزیزان هستیم. همکاران ما در وزارت امور خارجه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مرکز امور اتباع وزارت کشور در حال همکاری هستند تا تسهیلات لازم را فراهم کنند و این افراد نیز بتوانند انشاءالله از طریق مرز چذابه به زیارت امام حسین (ع) مشرف شوند.
منبع: ایسنا