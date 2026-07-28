باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -محمد غفاری، مدیرکل کتابخانههای عمومی استان قم، در جلسه انجمن کتابخانههای عمومی قم، از مصوبه احداث کتابخانههای جدید در مناطق کمبرخوردار این استان خبر داد و گفت: بر اساس این مصوبات، قرار است در مناطقی از جمله پردیسان، نیروگاه و آذر، با مشارکت دستگاههای مختلف، زمینه احداث کتابخانههای جدید فراهم شود.
او تأکید کرد: این اقدام در راستای کاهش نابرابریهای فرهنگی و دسترسی عادلانه همه اقشار به منابع کتابخانهای صورت میگیرد.
غفاری با تشریح نقش دستگاههای اجرایی در این طرح، افزود: بر اساس تفاهم صورتگرفته، ادارهکل راه و شهرسازی مسئولیت تأمین زمین، شهرداری عهدهدار ساخت و سازمان مدیریت و برنامهریزی نیز وظیفه تأمین اعتبارات و افزایش بهرهوری را بر عهده خواهد داشت.
او همچنین از فعالسازی ظرفیت دستگاهها و مجموعههای فرهنگی برای راهاندازی کتابخانههای مشارکتی خبر داد و آن را مکملی برای تسریع در اجرای این طرح دانست.
مهلت دو ماهه برای تأمین اعتبار و عملیاتیسازی
مدیرکل کتابخانههای عمومی قم با اشاره به زمانبندی اجرای این مصوبات، تصریح کرد: این مصوبات تا جلسه آینده انجمن که حداکثر دو ماه دیگر برگزار میشود، پیگیری خواهد شد تا اعتبارات مورد نیاز عملیاتی و مقدمات احداث کتابخانههای جدید فراهم شود.
قم نیاز به ۳۰ کتابخانه جدید دارد
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان، قم گفت:استان قم در حال حاضر دارای ۲۷ کتابخانه عمومی فعال است که ۱۷ کتابخانه آن در شهر قم واقع شده و حدود ۳۰ هزار نفر نیز عضو فعال کتابخانههای استان هستند.
غفاری تأکید کرد: قم برای رسیدن به وضعیت مطلوب، دستکم به ۳۰ کتابخانه عمومی جدید نیاز دارد و که این کمبود، ضرورت اجرای سریعتر طرحهای مصوب را دوچندان میکند.