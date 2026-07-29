باشگاه خبرنگاران جوان - خسرو پیرهادی در گفتوگو با رادیو اربعین، اظهار کرد: شهرستان آبادان به عنوان یکی از مسیرهای اصلی ورودی زائران، از دو مبدا اهواز و ماهشهر پذیرای عاشقان اباعبدالله الحسین(ع) است. در مسیر ماهشهر به آبادان، منازل مردم روستاهای مسیر، بهویژه روستای سادات، در اختیار زائران برای استراحت و پذیرایی قرار گرفته است.
وی افزود: در مسیر اهواز به آبادان بالغ بر ۵۰ موکب مردمی با فواصل مشخص در حال خدماترسانی هستند. در پایانه مرز شلمچه نیز شهرداریهای ثلاثه آبادان با اعزام ماشینآلات عمرانی و تنظیفات، اقدام به تجهیز ۴۰ دوش حمام و ۴۰ دستگاه سرویس بهداشتی با رعایت کامل نکات بهداشتی کردهاند.
فرماندار ویژه آبادان ادامه داد: علاوه بر مواکب پایانه، پالایشگاه آبادان ۶ دستگاه میدلباس و ۴ دستگاه اتوبوس را بهصورت رایگان برای جابهجایی زائران از موقعیت شلمچه و راهآهن مستقر کرده است.
پیرهادی با اشاره به آمادگی بخش درمان تصریح کرد: تیمهای فوریتهای پزشکی بهصورت سیار و همچنین در بیمارستان شهید سلیمانی مستقر شدهاند. برای مقابله با گرمازدگی نیز اتاقهای سرد در نظر گرفته شده است. همچنین شرکتهای توزیع برق و آب و فاضلاب آبادان توسعه شبکه و تأمین کامل آب بهداشتی و برق مواکب را بر عهده داشتهاند.
فرماندار آبادان در پاسخ به نگرانیهای برخی شهروندان نسبت به وضعیت امنیتی مرزهای جنوبی، گفت: مرز شلمچه یکی از امنترین مرزهای ماست. نیروهای مرزبانی و سایر نیروهای مسلح از ماهها قبل با تمرکز کامل در این نقطه مستقر هستند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هماهنگیهای کامل با طرف عراقی نیز انجام شده است؛ به طوری که استاندار محترم در جلسات مشترک تصریح کرده است که به محض ورود زائران ایرانی از مرز پایانی شلمچه، آنها را به مثابه امانت پذیرایی میکنند و هیچ جای نگرانی وجود ندارد. پلیس راه، راهور، نیروهای امنیتی و مسائل مربوط به پارکینگها نیز بهطور کامل رصد و مدیریت میشوند.