باشگاه خبرنگاران جوان - معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان کردستان با اشاره به رفع دغدغه‌های سال‌های گذشته در مرز باشماق، از استقرار خودروهای رایگان در سمت عراقی برای جابه‌جایی زائران تا سلیمانیه خبر داد و گفت: هرچند امکانات این مرز رو به بهبود است، اما به دلیل تفاوت در حجم تردد، نمی‌توان ظرفیت آن را دقیقا با مرز مهران مقایسه کرد.

سرهنگ طیب محمدی در گفت‌وگو با رادیو اربعین با اشاره به برگزاری جلسات مستمر ماه‌های اخیر در قرارگاه اربعین استانداری و فرمانداری مریوان، افزود: با هم‌افزایی دستگاه‌های امدادی و خدماتی و همچنین رایزنی‌های انجام‌شده با همتای عراقی، مشکلات مربوط به معطلی و کمبود وسایل حمل‌ونقل در مرز باشماق نسبت به سال‌های گذشته بهبود یافته است.

وی درباره وضعیت جابه‌جایی زائران توضیح داد: با هماهنگی‌های صورت‌گرفته، خودروهایی در سمت عراقی مرز باشماق مستقر شده‌اند که زائران را به صورت رایگان تا شهر سلیمانیه منتقل می‌کنند. از سلیمانیه نیز با استفاده از خودروهای دیگر، زائران به مسیرهای مد نظر خود (نجف و کربلا) اعزام می‌شوند.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان کردستان افزود: برای بازگشت زائران نیز در عمودهای ۵۹ و ۶۰ (نزدیک کربلا) خودروهایی پیش‌بینی شده که زائران را مجدداً تا مرز باشماق منتقل می‌کنند. در برخی نقاط نیز جابه‌جایی با دریافت مبالغی انجام می‌شود که زائران می‌توانند بر اساس انتخاب خود از آن‌ها استفاده کنند.

محمدی در پاسخ به گلایه برخی زائران مبنی بر نبود امکانات کافی در سال‌های گذشته در مرز باشماق، اظهار کرد: برطرف کردن نواقص و کاستی‌های سال‌های گذشته با اعتبارات در نظر گرفته‌شده و تلاش مسئولین سیاسی و نظامی در دستور کار قرار دارد و وضعیت هر سال نسبت به سال قبل بهتر می‌شود.

وی با اشاره به تفاوت مرز باشماق با مرزهای مهران و خسروی تصریح کرد: مرز مهران جزو مرزهای پرتردد در راهپیمایی میلیونی اربعین است و به همین دلیل، نمی‌توان شرایط مرز باشماق را دقیقا مشابه مهران فراهم کرد.

سرهنگ محمدی خاطرنشان کرد: با این حال، مرز باشماق از شرایط جغرافیایی مطلوبی برخوردار است و به دلیل سرسبزی و آب‌وهوای خنک‌تر این مسیر (هم در سمت ایران و هم عراق)، انتخاب بسیار مناسبی برای خانواده‌هایی است که کودکان خردسال یا سالمندان همراه خود دارند.

وی در پایان به زائران توصیه کرد: با توجه به اینکه فاصله مرز باشماق تا کربلا حدود هشت ساعت است و نسبت به سایر مرزها مسیر طولانی‌تری دارد، عزیزان در صورت انتخاب این مسیر باید صبوری بیشتری به خرج دهند تا سفر ایمن و راحتی را تجربه کنند.