سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس از هواداران تیم خود درخواست کرد که اسیر فضای مجازی و رسانه ای نشوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مهدی تارتار سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس اظهار کرد: با توجه به شرایطی که وجود داشت و مسابقات جام جهانی پیش رو داشتیم، بازیکنان ملی پوش یک مقدار دیر به ما اضافه شدند. تیم ما نیاز به زمان دارد، اما ما سعی می‌کنیم که از همان هفته اول آماده‌ترین‌ها را به زمین مسابقه بفرستیم تا بتوانیم از هفته اول برای قهرمانی بجنگیم.

او افزود: تغییرات زیادی داشتیم. جا دارد از بازیکنان تشکر کنم که واقعا با جان و دل دارند تمرین می‌کنند و تمرین کردن در اردوی ترکیه سخت است، چون در ارتفاع بالایی قرار دارد. تیم یکدل و یکدستی هستیم و از همه بازیکنان ممنون هستم. از هواداران به خاطر حس مسئولیت پذیری و مطالبه گری شان تشکر می‌کنم. من متوجه می‌شوم که هواداران مثل ما و مدیریت نگران هستند و همه ما دوست داریم تیمی را آماده کنیم که از هفته اول برای قهرمانی بجنگیم. دوست دارم هواداران اسیر فضای مجازی و رسانه‌ای نشوند. اینکه تیم ما از گل گهر بازیکن زیاد می‌گیرد ایرادی در آن وجود ندارد.

تارتار بیان کرد: بازیکنانی که از گل گهر به پرسپولیس آمدند الان تیم سابقشان دارد برای رقابت‌های آسیایی آماده می‌شود و این تیم بالای جدول بوده است. من‌فکر می‌کنم رای کمیته انضباطی را کمیته استیناف هم تایید می‌کنم و تیم گل گهر هم امتیاز با تیم تراکتور و سپاهان و مدعی قهرمانی بوده است. ما از تیم پایین جدول که بازیکن نیاوردیم.

وی افزود: ما به خاطر اینکه تغییرات زیادی داشتیم، بازیکنان جدید با تفکرات کادر فنی آشنا هستند و این موضوع کمک می‌کند تا ما از هفته اول تیم هماهنگی داشته باشیم؛ بنابراین من از هواداران می‌خواهم فریب رسانه‌ها و فضای مجازی را نخورند و سعی می‌کنیم که بهترین تیم را آماده مسابقات کنیم و هم مدیریت و هم کادر فنی واقعا داریم تلاش می‌کنیم که بهترین تیم را داشته باشیم. حداقل به ۴ بازیکن دیگر نیاز داریم تا تیم کاملی شویم.

سرمربی پرسپولیس گفت: فقط یک مسئله هم باید در نظر بگیریم که ما لیست‌های مختلف را به باشگاه پرسپولیس دادیم و خیلی از این بازیکنان در تیم‌هایی بازی می‌کنند که رقیب ما هستند و قرارداد دارند، طبیعی است آن بازیکنان نتوانند به ما ملحق شوند و هواداران ما شاید این مسائل را ندادند. همچنین ما بودجه مشخصی داریم که باید براساس آن بودجه، نفرات خود را جذب کنیم، بنابراین هواداران آگاهانه این گونه مسائل را در نظر بگیرند و از ما حمایت کنند و از هفته اول یار و یاور ما باشند که ان‌شاالله ما بتوانیم با تلاش مضاعف خواسته هوادار که جنگ برای قهرمانی است را به آن برسیم.

تارتار درباره ارزیابی اش از بازی دوستانه با تیم آفریقایی گفت: واقعا یکی از تیم‌های خوب این اردو و همچنین تیم مطرح قاره آفریقا است. فکر می‌کنم شرایط آماده سازی این تیم نسبت به تیم ما بهتر بود، چون جلوتر از ما تمرینات خود را شروع کرده بودند به خصوص ما در اواخر نیمه اول دچار مشکل شده بودیم و تغییراتی در بین نیمه ایجاد کردیم و در نیمه دوم بازی بهتری انجام دادیم و توانستیم بازی را ببریم.

او گفت: این طور بازی‌ها کمک می‌کند تا ما نقاط ضعف خود را پیدا کنیم و روی آن کار کنیم و اگر نیاز باشد تیم خود را تقویت کنیم و نفرات مورد نیاز خود را جذب کنیم. فکر می‌کنم بازی بسیار خوبی بود و یک بازی دیگر هم ۲ روز دیگر با تیم آلانیا اسپور داریم و از تیم‌های لیگ برتر ترکیه هست و آن بازی هم خیلی می‌تواند به ما کمک کند. جا دارد از مدیریت باشگاه به خاطر فراهم کردن این اردوی بسیار خوب تشکر داشته باشم.