باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محسن خلیلی سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس درباره وضعیت نقل و انتقالاتی سرخ‌پوشان بیان کرد: از وقتی که من درگیر تیم بزرگسالان پرسپولیس شدم، زحمت نقل و انتقالات باشگاه بر دوش آقای حدادی است. همچنین از زمانی که من به ترکیه آمده‌ام، حدادی وقت بیشتری را برای نقل و انتقالات صرف می‌کند.

او افزود: درباره کسری طاهری و دانیال ایری بار‌ها صحبت شده است و باشگاه پرسپولیس درباره این ۲ بازیکن صحبت کرد که پیگیر نحوه انتقال این ۲ بازیکن به پرسپولیس بوده است. شرایطی پیش آمد و در فضایی کار می‌کنیم که تیم‌های دیگر هم حواسشان به پرسپولیس است و دلسوزی می‌کنند و نگران بازیکن گرفتن ما هستند و بازیکنان را می‌گیرند و نگه می‌دارند تا با قیمت بیشتر به ما بدهند و از آنها تشکر می‌کنیم.

خلیلی بیان کرد: دوستان ما مسئله حقوقی را پیگیری می‌کنند ، تا ریسکی وجود نداشته باشد. هر انتقالی قرار باشد صورت بگیرد قبل از آن تمهیدات انجام می‌شود، چون ریسکی وجود نداشته باشد تا یک وقت با محرومیت و یا با بسته شدن پنجره نقل و انتقالاتی مواجه نشویم. به امید خدا فکر می‌کنم خبر‌های خوبی هم در مورد انتقال یک بازیکن شنیده می‌شود. ما هم با خواست تارتار، بازیکن گرفتیم و هر بازیکنی که جذب شده، با درخواست کادر فنی صورت گرفته است تا بازیکنان زیر نظر تارتار کار کنند.

وی ادامه داد: ما تنها یک بازیکن را از جمله مهدی تیکدری را قبل از حضور تارتار جذب کردیم که در لیست مربی قبلی بوده است، که آن مدنظر تارتار است. بقیه لیست نفرات هم طبق نظر تارتار جذب شدند و امیدوارم که بازیکنانی که شرایطشان فراهم است را باشگاه پرسپولیس جذب کند تا سریعتر برای مسابقات لیگ برتر آماده شویم.