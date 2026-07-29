مبلغ قرارداد ۳ ساله محمد مهدی محبی با باشگاه پرسپولیس مشخص شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محمد مهدی محبی هافبک فصل گذشته الاتحاد کلبا در حالی با عقد قرارداد ۳ ساله به پرسپولیس پیوست که رقم قراردادش با سرخپوشان فاش شد.

طبق پیگیری‌های صورت گرفته، مبلغ قرارداد سه ساله محبی با باشگاه پرسپولیس حدود ۴۵۰ میلیارد تومان برای سه فصل (۱۲۰ میلیارد فصل اول، ۱۵۰ میلیارد فصل دوم و ۱۸۰ میلیارد فصل سوم) است. همچنین شنیده شده هزینه رضایتنامه محبی حدود ۳۰۰ هزار دلار بوده است.

محبی نهمین خرید پرسپولیس در بازار نقل و انتقالات محسوب می شود و سرخپوشان همچنان به دنبال جذب بازیکنان مدنظر تارتار هستند.