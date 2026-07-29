باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - حسین کنعانی زادگان مدافع ملی پوش تیم فوتبال پرسپولیس اظهار کرد: شرایط خوبی را در اردوی ترکیه داریم سپری می‌کنیم. من از آقایان احمدی و حدادی تشکر می‌کنم که برای ما سنگ تمام گذاشتند و اردوی ترکیه را فراهم کردند و ما به اینجا آمدیم و بازی‌های دوستانه سختی داریم. فکر می‌کنم هر ۳ روز یک بار بازی دوستانه داریم و در شرایط مسابقه قرار می‌گیریم.

او ادامه داد: با تمرینات خوبی که پشت سر می‌گذرانیم و بازیکنان خوبی که جذب کردیم، ان شا الله بتوانیم این روند را ادامه بدهیم و برد در بازی دوستانه در ترکیه ادامه دار باشد تا دل هواداران را شاد کنیم.

کنعانی زادگان درباره قرعه کشی مسابقات لیگ برتر فوتبال و بازی‌های پرسپولیس در فصل جدید گفت: فرقی نمی‌کند که با چه تیمی اول و یا آخر بازی کنیم. وقتی یک تیم و یک مجموعه هدفش قهرمانی باشد، فرقی نمی‌کند که با چه تیمی شروع کرده و با چه تیمی به پایان برساند. هدف ما فقط امسال قهرمانی است.

او افزود: واقعا در این ۲ سال خیلی به ما سخت گذشت به خاطر اینکه نتوانستیم هواداران خود را در ورزشگاه آزادی داشته باشیم و واقعا همیشه یار دوازدهم ما هستند و هر موقع هواداران در ورزشگاه بودند، توانستیم انرژی که همیشه پشت سرمان هست را حس کنیم و بتوانیم لبشان را بعد از بازی خندان کنیم و قهرمانی را تقدیمشان کنیم. ان شا الله امسال این اتفاق بیفتد و بتوانیم در ورزشگاه خانگی خود بازی کنیم.