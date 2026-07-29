باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - علی علیپور مهاجم ملی پوش پرسپولیس درباره شرایطش اظهار کرد: خدا را شکر می‌کنم و شرایطم خوب است. جا دارد از آقایان احمدی و حدادی تشکر کنم که با شرایط موجود توانستند اردوی ترکیه را برگزار کنند. خیلی از تیم‌های لیگ برتری اردوی خارجی شان لغو شده است و این نشان می‌دهد که چقدر مسئولان باشگاه ما پشت کار بودند و در این شرایط سخت توانسته‌اند شرایطی برای ما فراهم کنند که تیم پرسپولیس آماده سازی خود را بهتر انجام بدهد.

او افزود: ما در کنار کادر فنی و بازیکنان جدیدی که آمدند کار می‌کنیم و همه ما می‌دانیم که به زمان نیاز داریم و الان هم در فصل بدنسازی هستیم و رفته رفته به آنچه مدنظر کادر فنی است دست پیدا می‌کنیم. مهمتر از همه آن چیزی که در جمع ما وجود دارد همدلی و رفاقت است که بین ما و بازیکنان وجود دارد و خیلی با یکدیگر صمیمی هستیم.

وی گفت: ما می‌دانیم کار سختی پیش رو داریم و کمترین کاری که هواداران عزیز را خوشحال می‌کند که در این ۲ سال نتوانستیم شادی را به لب هایشان بیاوریم، قهرمانی است. ما سخت تلاش می‌کنیم و همه مصمم هستیم و براین باور هستیم که امسال این اتفاق را رقم بزنیم.