بامداد امروز دشمن آمریکایی سعودی در عملیاتی مشترک، مراکز و پایگاه‌های مقاومت در عراق را هدف حملات تجاوزکارانه خود قرار دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حدود ساعت ۳ بامداد امروز، منابع عراقی اعلام کردند که این کشور هدف تجاوز مشترک آمریکا و عربستان سعودی قرار گرفته است.

رسانه‌های عراقی ابتدا از وقوع چندین انفجار در یک انبار مهمات در استان بصره خبر دادند.

شبکۀ الجزیره نیز به‌نقل از یک منبع امنیتی عراقی گزارش داد که انفجاری در داخل یکی از مقر‌های الحشدالشعبی در جنوب عراق رخ داده است.

در ادامه خبر رسید که خوابگاه نیرو‌های حشدالشعبی در استان واسط در شرق عراق هدف حمله قرار گرفته است.

دقایقی بعد، ارتش تروریست آمریکا تایید کرد که با همراهی ارتش عربستان سعودی، حملاتی را علیه گروه‌های جامی ایران در عراق انجام داده و مدعی شد که این حملات پاسخی به حملات پهپادی ساعات گذشته بوده است.

سپس، وزارت دفاع عربستان نیز ضمن اعتراف به همدستی با آمریکا در بیانیه کوتاهی اعلام کرد که در عملیاتی هماهنگ با سنتکام، حملاتی را علیه مواضع شبه‌نظامیان در عراق انجام داده است.

رسانه‌های عراقی گزارش دادند که حملات هوایی آمریکا و عربستان به عراق، برخی مواکب حسینی و ایستگاه‌ها و امکانات متعلق به زائران اربعین از جمله یک موکب در روستای ابوعصید در کربلای معلی را نیز هدف قرار داده است.

همچنین، به گفته منابع عراقی، بامداد امروز پایگاه‌های «الحشد الشعبی» در استان‌های کربلا و نینوا هم هدف حملات سعودی-آمریکایی قرار گرفتند.

به گزارش منابع عراقی، در تجاوز دشمن آمریکایی سعودی به مقر تیپ ۳۰ حشدالشعبی در استان نینوا دست‌کم ۲۰ نفر شهید شدند.

ساعتی بعد، منابع عراقی از حملۀ آمریکا و عربستان به مقر دوم سازمان بدر در استان دیاله خبر دادند.

همچنین در ادامه، اخباری از شنیده شدن صدای انفجار در جنوب بغداد پایتخت عراق منتشر شد. دقایقی بعد اعلام شد که منطقه المدائن در بغداد مورد حمله قرار گرفته و چندین نفر زخمی شده‌اند.

منابع عراقی اعلام کردند که بامداد امروز دشمن سعودی آمریکایی مسجد جامع و تصفیه‌خانه آب پایگاه شهید ابومنتظر المحمداوی در استان دیاله عراق را نیز هدف قرار دادند.

اولین واکنش الحشدالشعبی به حملات هوایی آمریکا و عربستان سعودی

الحشدالشعبی در بیانیه رسمی اعلام کرد: صبح امروز چند پایگاه رسمی سازمان الحشد الشعبی در نقاط مختلف عراق، هدف حملات تروریستی نیرو‌های آمریکایی و عربستانی قرار گرفت. بر اساس اطلاعات اولیه، این حملات منجر به شهادت و مجروح شدن چندین تن و همچنین وارد آمدن خسارات مادی به برخی ساختمان‌ها و اموال متناوب به این سازمان شده است. ما این حملات را تنش‌آفرینی بسیار خطرناک، نقض آشکار تمامیت ارضی عراق و هدف قرار دادن نهاد‌های امنیتی رسمی کشور می‌دانیم و تأکید می‌کنیم که بخش‌های ذی‌ربط در حال بررسی میدانی اوضاع هستند و روند ارزیابی خسارات و آمار دقیق همچنان ادامه دارد.

تصاویر تعدادی از شهدای حشدالشعبی پس از حمله مشترک عربستان و آمریکا
حمله مشترک آمریکا و عربستان به پایگاه‌های مقاومت در عراق

برچسب ها: عربستان سعودی ، سنتکام ، مقاومت عراق ، حشدالشعبی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶۲
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۵ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
نه امریکا و اسراییل به ما مربوطه نه کشورای عربی چون هیچ کدوم به فکر ما نیستن
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۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۲ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
ترامپ گفته با هماهنگی دولت عراق حمله انجام شده ....مردم ایران زیاد غصه نخورید توسط خودی ها فروخته شدن
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۰ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
ایران باید پاسخ این حملات آمریکا و عربستان به عراق را قاطعانه بدهد و از عراق و بویژه مردم و مقاومت عراق ، تمام قد دفاع کند .
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۸ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
عربستان را به خصوص مهلت ندید 4 نفر از بچه ها سپاه را شهید کردند.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۲ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۳۳۵ نفر رسید سئوال اینجاست که پس مدعیان دروغین حقوق بشر سگ دست نشانده رئیس بی ادب شورای امنیت سازمان ملل متحد کجا هستند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۴ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
آزاد کردن کعبه از آزاد کردن قدس واجب تر است
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۱ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
سفر نخست‌وزیر عراق به آمریکا هیچ دستاوردی نداشت
دوستان آمریکا حامی اصلی داعش هستند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۶ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
عراق ۴۸ توافقنامه با آمریکا امضا کرد/ عراق جنایتکار خودش همه جانبه با حامیان اصلی تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی همکاری می کند چرا؟!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۸ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
این جنگ ها ، جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل نیست بلکه جنگ خطه مقاومت جهانی با شیاطین و ظالمین و اپستینی هاست.
جنگ حق و باطل است ...
پوزه دشمنان حق و عدالت را به خاک میمالیم.
۷
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۰ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
هيچ تفاوتی بین سران رژیم صهیونیستی، رژیم سعودی و سران آمریکای تروریسم وجود ندارد، بهتر است زودتر به درک واصل شوند.
۹
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۴ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
عربستان سعودی جنایتکار مورد اعتماد ما نیست و از سال 1359 تاکنون هم نبوده است و هم همه کشورهای عربی جنایتکار در جنگ تحمیلی هشت ساله از رژیم جنایتکار صدام دیکتاتور کمک و حمایت نظامی و مالی می کردند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۶ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
عربستانی های کثیف انشالله خدا زار و ذلیلتان بکند
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۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۳ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
نیروهای عربستانی پدرسگ رو بزنید آشغال هاب عوضی دروغگو
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۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۰ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
به هیچکدام از کشورهای عربی متحد آمریکا واسرائیل رحم نکنید ...عربستان را بشدت تنبیه کنید و نبرد علیه امارات بحرین قطر کویت اردن را مستمر ادامه دهید .
خدا یاورتان ....اسرائیل هم دراین تحرکات دست داره ...... بگویید : یاعلی
۴
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۲ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
عربستان سعودی جنایتکار از سال 1359 تاکنون شریک جرم جنایت های آمریکایی ها جنایتکار در عراق و منطقه بوده است.
۴
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۴ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
عربستان سعودی جنایتکار مورد اعتماد ما نیست و از سال 1359 تاکنون هم نبوده است و هم همه کشورهای عربی جنایتکار در جنگ تحمیلی هشت ساله از رژیم جنایتکار صدام دیکتاتور کمک و حمایت نظامی و مالی می کردند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۲ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۳۳۵ نفر رسید سئوال اینجاست که پس مدعیان دروغین حقوق بشر سگ دست نشانده رئیس بی ادب شورای امنیت سازمان ملل متحد کجا هستند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۲ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
آمریکا و اسرائیل کم آوردن حالا از نوچه هاشون استفاده می کنند تا خودشون پس بکشن.
۸
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