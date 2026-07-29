باشگاه خبرنگاران جوان - حدود ساعت ۳ بامداد امروز، منابع عراقی اعلام کردند که این کشور هدف تجاوز مشترک آمریکا و عربستان سعودی قرار گرفته است.

رسانه‌های عراقی ابتدا از وقوع چندین انفجار در یک انبار مهمات در استان بصره خبر دادند.

شبکۀ الجزیره نیز به‌نقل از یک منبع امنیتی عراقی گزارش داد که انفجاری در داخل یکی از مقر‌های الحشدالشعبی در جنوب عراق رخ داده است.

در ادامه خبر رسید که خوابگاه نیرو‌های حشدالشعبی در استان واسط در شرق عراق هدف حمله قرار گرفته است.

دقایقی بعد، ارتش تروریست آمریکا تایید کرد که با همراهی ارتش عربستان سعودی، حملاتی را علیه گروه‌های جامی ایران در عراق انجام داده و مدعی شد که این حملات پاسخی به حملات پهپادی ساعات گذشته بوده است.

سپس، وزارت دفاع عربستان نیز ضمن اعتراف به همدستی با آمریکا در بیانیه کوتاهی اعلام کرد که در عملیاتی هماهنگ با سنتکام، حملاتی را علیه مواضع شبه‌نظامیان در عراق انجام داده است.

رسانه‌های عراقی گزارش دادند که حملات هوایی آمریکا و عربستان به عراق، برخی مواکب حسینی و ایستگاه‌ها و امکانات متعلق به زائران اربعین از جمله یک موکب در روستای ابوعصید در کربلای معلی را نیز هدف قرار داده است.

همچنین، به گفته منابع عراقی، بامداد امروز پایگاه‌های «الحشد الشعبی» در استان‌های کربلا و نینوا هم هدف حملات سعودی-آمریکایی قرار گرفتند.

به گزارش منابع عراقی، در تجاوز دشمن آمریکایی سعودی به مقر تیپ ۳۰ حشدالشعبی در استان نینوا دست‌کم ۲۰ نفر شهید شدند.

ساعتی بعد، منابع عراقی از حملۀ آمریکا و عربستان به مقر دوم سازمان بدر در استان دیاله خبر دادند.

همچنین در ادامه، اخباری از شنیده شدن صدای انفجار در جنوب بغداد پایتخت عراق منتشر شد. دقایقی بعد اعلام شد که منطقه المدائن در بغداد مورد حمله قرار گرفته و چندین نفر زخمی شده‌اند.

منابع عراقی اعلام کردند که بامداد امروز دشمن سعودی آمریکایی مسجد جامع و تصفیه‌خانه آب پایگاه شهید ابومنتظر المحمداوی در استان دیاله عراق را نیز هدف قرار دادند.

اولین واکنش الحشدالشعبی به حملات هوایی آمریکا و عربستان سعودی

الحشدالشعبی در بیانیه رسمی اعلام کرد: صبح امروز چند پایگاه رسمی سازمان الحشد الشعبی در نقاط مختلف عراق، هدف حملات تروریستی نیرو‌های آمریکایی و عربستانی قرار گرفت. بر اساس اطلاعات اولیه، این حملات منجر به شهادت و مجروح شدن چندین تن و همچنین وارد آمدن خسارات مادی به برخی ساختمان‌ها و اموال متناوب به این سازمان شده است. ما این حملات را تنش‌آفرینی بسیار خطرناک، نقض آشکار تمامیت ارضی عراق و هدف قرار دادن نهاد‌های امنیتی رسمی کشور می‌دانیم و تأکید می‌کنیم که بخش‌های ذی‌ربط در حال بررسی میدانی اوضاع هستند و روند ارزیابی خسارات و آمار دقیق همچنان ادامه دارد.

تصاویر تعدادی از شهدای حشدالشعبی پس از حمله مشترک عربستان و آمریکا



