فرماندهی نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: ساعاتی پیش سه نفتکش متخلف که به حرکت در مسیر ناامن و غیرقانونی ادامه می‌دادند مورد اصابت قرار گرفته و متوقف شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۵۳ عملیات نصر۲ اعلام کرد:

بسم الله قاصم الجبارین
و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه

مردم مومن و تاریخ ساز ایران اسلامی،
آفرین بر شما که با صد و پنجاه شبانه روز در میدان بودن مقاومت را معنایی تازه بخشیدید و نصاب جدیدی از آگاهی و اراده یک ملت را به نمایش گذاشتید.

فرزندان غیور شما در نیروی دریایی سپاه، ضمن استمرار اعمال مدیریت کامل بر تنگه هرمز، همچنان از امانت شما ملت مومن و بیدار ایران اسلامی پاسداری می‌کنند.

ساعاتی پیش سه نفتکش متخلف که بی توجه به اخطارهای ما، به حرکت در مسیر ناامن و غیرقانونی ادامه می‌دادند مورد اصابت قرار گرفته و متوقف شدند.

نیروی دریایی سپاه بار دیگر اخطار می‌کند، مداخلات و امر و نهی‌های غیرقانونی ارتش کودک‌کش آمریکا به شناورها در منطقه بی‌پاسخ نخواهد ماند.

و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم 

برچسب ها: سپاه پاسداران ، تنگه هرمز
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۵ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
احسنت به شما. مورد تایید ما هستید
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۸ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
خبر مرگ ،ترور و کشته شدن خوک زرد امریکایی نوکر مزدور صهیونیستهای کثافت که دنیا را به گند کشیده . مرگ بر امریکا ایزراییل آلسعود سران عرب ترک ...
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۵ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
ایران خدا قوت
نیروی دریایی سپاه خدا قوت
جمهوری اسلامی ایران خدا قوت
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۲ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
کاش سیاسیون و اقتصادان های ما عنلکردشون مثل نیروهای مسلح بود
۰
۴
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-
ناشناس
۰۸:۱۶ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
پیروز وسرافرازباشیدباخوکهای خوکدونی اپستین بجنگید ودنیارا ازتعفنشان پاک کنید .خداوبندگانش پشتیبان شماهستند.
۱۱
۲۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۴ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
دمتون گرم
۹
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۹ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
ایول بخدا قسم که فرزندان روح الله کبیر هستین..
۱۱
۲۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۳ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
دست و پنجتون درد نکنه آفرین
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