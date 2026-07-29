باشگاه خبرنگاران جوان - فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۵۳ عملیات نصر۲ اعلام کرد:
بسم الله قاصم الجبارین
و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه
مردم مومن و تاریخ ساز ایران اسلامی،
آفرین بر شما که با صد و پنجاه شبانه روز در میدان بودن مقاومت را معنایی تازه بخشیدید و نصاب جدیدی از آگاهی و اراده یک ملت را به نمایش گذاشتید.
فرزندان غیور شما در نیروی دریایی سپاه، ضمن استمرار اعمال مدیریت کامل بر تنگه هرمز، همچنان از امانت شما ملت مومن و بیدار ایران اسلامی پاسداری میکنند.
ساعاتی پیش سه نفتکش متخلف که بی توجه به اخطارهای ما، به حرکت در مسیر ناامن و غیرقانونی ادامه میدادند مورد اصابت قرار گرفته و متوقف شدند.
نیروی دریایی سپاه بار دیگر اخطار میکند، مداخلات و امر و نهیهای غیرقانونی ارتش کودککش آمریکا به شناورها در منطقه بیپاسخ نخواهد ماند.
و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم