باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - همزمان با فرارسیدن ایام اربعین حسینی، مردم چهارمحال و بختیاری همگام با خیل عظیم عاشقان اباعبدالله الحسین (ع)، راهی سرزمین عراق شدهاند تا در مسیر پیادهروی اربعین، عشق و ارادت خود را به سید و سالار شهیدان به نمایش بگذارند زائرانی که از نجف تا کربلا، با پای دل قدم برمیدارند و خود را به میعادگاه عاشقان حسینی میرسانند.
امسال حالوهوای این روزهای شهر نجف، بوی خونخواهی میدهد و زائران در مسیر عشق و دلدادگی، با پرچمهای یا حسین (ع) و یاد شهیدان و همچنین رهبر شهید ایران، قدم در راهی گذاشتهاند که هر قدمش روایتگر عشق، ایستادگی و وفاداری است.
در ادامه حال و هوای این روزهای نجف را بیننده باشید.