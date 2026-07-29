همزمان با اوج گرفتن موج حضور زائران در پیاده‌روی اربعین حسینی، مردم چهارمحال و بختیاری نیز با حضور پرشور در این اجتماع عظیم، از نجف تا کربلا قدم در مسیر عشق گذاشته‌اند تا ارادت خود به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را به تصویر بکشند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - همزمان با فرارسیدن ایام اربعین حسینی، مردم چهارمحال و بختیاری همگام با خیل عظیم عاشقان اباعبدالله الحسین (ع)، راهی سرزمین عراق شده‌اند تا در مسیر پیاده‌روی اربعین، عشق و ارادت خود را به سید و سالار شهیدان به نمایش بگذارند زائرانی که از نجف تا کربلا، با پای دل قدم برمی‌دارند و خود را به میعادگاه عاشقان حسینی می‌رسانند.

امسال حال‌وهوای این روز‌های شهر نجف، بوی خون‌خواهی می‌دهد و زائران در مسیر عشق و دلدادگی، با پرچم‌های یا حسین (ع) و یاد شهیدان و همچنین رهبر شهید ایران، قدم در راهی گذاشته‌اند که هر قدمش روایتگر عشق، ایستادگی و وفاداری است.

در ادامه حال و هوای این روزهای نجف را بیننده باشید.

 

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برچسب ها: اربعین حسینی ، محرم
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