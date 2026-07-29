فرماندهی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پایگاه هوایی و فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در اردن هدف موشک‌های بالستیک قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرماندهی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پایگاه هوایی و فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در اردن هدف موشک‌های بالستیک قرار گرفت.

متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:

بسم الله قاصم الجبارین

و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه

مردم عظیم الشأن و حماسه آفرین ایران اسلامی؛ استمرار حضور آگاهانه شما در صحنه، جهان را به شگفتی و تحسین واداشته و دعای خیر شما عملیات پیروزمندانه رزمندگان اسلام را تضمین کرده است.

در پاسخ به اقدامات تجاوزکارانه ارتش کودک‌کش آمریکا، ساعتی پیش رزمندگان شجاع نیروی هوافضای سپاه، پایگاه هوایی و مرکز فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در اردن را با چند فروند موشک بالستیک هدف قرار دادند.

تا زمانی که تهدیدات علیه جمهوری اسلامی ایران ادامه دارد و اقدامات غیر قانونی و شرارت آمیز نیرو‌های آمریکایی علیه منافع ما در جریان است، مقاومت هم ادامه دارد. تهدیدات مقامات آمریکایی و مداخلات غیرقانونی علیه منافع ما باید متوقف شود؛ و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم

برچسب ها: سپاه ، آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۷ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
درود برشما دلاوران غیور ایران🇮🇷
سراغ عربستان هم بروید ، ناجوانمردانه به کمک آمریکا به عراق حمله کرده .
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۴ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
دست پر توان عزیز هوا فضای و نیرویی دریایی سپاه همیشه بر این پهنه ایران و منطقه مستدام باد
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صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۷ مرداد