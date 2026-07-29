باشگاه خبرنگاران جوان - فرماندهی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیهای اعلام کرد: پایگاه هوایی و فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در اردن هدف موشکهای بالستیک قرار گرفت.
متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:
بسم الله قاصم الجبارین
و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه
مردم عظیم الشأن و حماسه آفرین ایران اسلامی؛ استمرار حضور آگاهانه شما در صحنه، جهان را به شگفتی و تحسین واداشته و دعای خیر شما عملیات پیروزمندانه رزمندگان اسلام را تضمین کرده است.
در پاسخ به اقدامات تجاوزکارانه ارتش کودککش آمریکا، ساعتی پیش رزمندگان شجاع نیروی هوافضای سپاه، پایگاه هوایی و مرکز فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در اردن را با چند فروند موشک بالستیک هدف قرار دادند.
تا زمانی که تهدیدات علیه جمهوری اسلامی ایران ادامه دارد و اقدامات غیر قانونی و شرارت آمیز نیروهای آمریکایی علیه منافع ما در جریان است، مقاومت هم ادامه دارد. تهدیدات مقامات آمریکایی و مداخلات غیرقانونی علیه منافع ما باید متوقف شود؛ و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم