دادستان عمومی و انقلاب اردکان یزد از دستگیری ۲ نفر در یک عملیات اطلاعاتی و کشف مواد منفجره دست ساز، سلاح‌ها و مهمات غیرمجاز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - محمد فیاض‌فر دادستان عمومی و انقلاب اردکان یزد از دستگیری ۲ نفر در یک عملیات اطلاعاتی و کشف مواد منفجره دست ساز، سلاح‌ها و مهمات غیرمجاز خبر داد.

این عملیات با تلاش و اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) انجام شد و در بازرسی از محل، مقادیر قابل توجهی مواد منفجره، انواع سلاح‌ شکاری غیرمجاز و جنگی و مهمات مربوطه و همچنین پنج دستگاه موتورسیکلت سنگین و نیمه‌سنگین غیرمجاز کشف و ضبط شد.

وی افزود: متهمان با قرار تأمین کیفری به زندان منتقل شدند و تحقیقات برای انگیزه متهمان و مبادی ورودی این اقلام و شناسایی سایر متهمان احتمالی در دستور کار مراجع ذی‌ربط قرار دارد.

فیاض‌فر با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با هرگونه اقدام مخل امنیت عمومی و همچنین مبارزه با قاچاق خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با همکاری ضابطان و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، با افرادی که اقدام به نگهداری یا استفاده غیرقانونی از سلاح، مهمات و مواد منفجره کنند مطابق قانون و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

برچسب ها: دستگیری ، قاچاق سلاح
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