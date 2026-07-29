باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

حال و هوای حرم مطهر امام حسین (ع) در آستانه اربعین حسینی + فیلم

تصاویری از حال و هوای زائران حرم سیدالشهدا (ع) در آستانه اربعین حسینی را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه اربعین حسینی، حرم مطهر سیدالشهدا (ع) میزبان زائرانی است که برای سوگواری سید شهیدان حاضر شده اند.

مطالب مرتبط
حال و هوای حرم مطهر امام حسین (ع) در آستانه اربعین حسینی + فیلم
young journalists club

قدمگاه عاشقان در طریق الحسین (ع) + فیلم

حال و هوای حرم مطهر امام حسین (ع) در آستانه اربعین حسینی + فیلم
young journalists club

خدمت‌رسانی موکب شهدای قدمگاه به زائران اربعین در محور اراک – بروجرد + فیلم

حال و هوای حرم مطهر امام حسین (ع) در آستانه اربعین حسینی + فیلم
young journalists club

اعزام زائر اولی‌ها به پیاده‌روی اربعین حسینی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
توهم اسرائیل بزرگ شامل کدام کشور‌ها می‌شود؟ + فیلم
۱۰۳۷

توهم اسرائیل بزرگ شامل کدام کشور‌ها می‌شود؟ + فیلم

۰۷ . مرداد . ۱۴۰۵
حیرت دشمن از آمادگی بالای ایران در جنگ + فیلم
۸۰۵

حیرت دشمن از آمادگی بالای ایران در جنگ + فیلم

۰۷ . مرداد . ۱۴۰۵
روایت یک هنرمند جهادی از همراهی دخترش در تجمعات شبانه + فیلم
۷۹۳

روایت یک هنرمند جهادی از همراهی دخترش در تجمعات شبانه + فیلم

۰۷ . مرداد . ۱۴۰۵
ماجرای شنیدنی از مهریه خاص همسر یک شهید + فیلم
۶۶۴

ماجرای شنیدنی از مهریه خاص همسر یک شهید + فیلم

۰۷ . مرداد . ۱۴۰۵
تاوان جنگ؛ هرمز و لرزش بازارهای جهانی + فیلم
۶۲۶

تاوان جنگ؛ هرمز و لرزش بازارهای جهانی + فیلم

۰۷ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha