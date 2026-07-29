باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان از افزایش سه برابری سهم تخصیص آب استان از پروژه انتقال آب قم‌رود خبر داد و این اقدام را گامی مهم در رفع بخشی از مشکلات تأمین آب شرب و کشاورزی شهرستان الیگودرز دانست.

کاکاوند با اشاره به اینکه موضوع حقابه لرستان از پروژه قم‌رود یکی از مطالبات دیرینه مردم الیگودرز بوده است، اظهار کرد: با پیگیری‌های مستمر و رایزنی‌های انجام‌شده، سهم تخصیص آب لرستان از ۴.۶ میلیون مترمکعب به حدود ۱۴ میلیون مترمکعب افزایش یافته است.

وی افزود: این افزایش سهم، علاوه بر تأمین پایدار آب شرب روستاهای واقع در مسیر انتقال، امکان آبیاری حدود هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی را که طی سال‌های گذشته با کمبود آب و مشکلات جدی مواجه بودند، فراهم خواهد کرد؛ موضوعی که می‌تواند نقش مهمی در رونق تولید، افزایش درآمد کشاورزان و کاهش تنش‌های ناشی از کم‌آبی در منطقه داشته باشد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان در ادامه با تأکید بر اینکه مدیریت منابع آب بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست، گفت: تجربه واگذاری بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری به تشکل‌های محلی و بخش خصوصی نشان داده است که این رویکرد توانسته بسیاری از تنش‌های اجتماعی در حوزه توزیع آب را کاهش دهد و به همین دلیل اجرای این سیاست در سایر مناطق استان نیز در دستور کار قرار دار

کاکاوند همچنین بر ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی بیشتر میان شرکت آب منطقه‌ای و جهاد کشاورزی تأکید کرد و اظهار داشت: اجرای دقیق الگوی کشت، مدیریت مصرف آب و همراهی کشاورزان سه ضلع اصلی عبور از بحران کم‌آبی است و بدون رعایت این اصول، دستیابی به مدیریت پایدار منابع آب امکان‌پذیر نخواهد بود.

به گفته وی، افزایش حقابه لرستان از پروژه قم‌رود می‌تواند نقطه عطفی در توسعه زیرساخت‌های آبی استان باشد؛ اقدامی که در صورت اجرای کامل، علاوه بر بهبود وضعیت آب شرب، بخشی از ظرفیت‌های کشاورزی الیگودرز را نیز احیا خواهد کرد.