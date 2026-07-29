شهادت خلبان مجید کاظمی، یکی از خلبانان دلیر سوخو ۲۴ نیروی هوایی ارتش، احراز شد و پیکر مطهر این شهید، تا ساعاتی دیگر به میهن، باز می‌گردد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهادت امیر سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی، خلبان یکی از جنگنده‌های سوخو ۲۴ ایرانی که در جریان حمله ۱۱ اسفند سال گذشته، خسارات سنگینی را به پایگاه العدید آمریکا در کشور قطر وارد کردند، با آزمایش‌های تخصصی و بررسی DNA محرز شده و پیکر مطهر این شهید بزرگوار، پس از ماه‌ها دوری از خاک میهن اسلامی، ساعاتی دیگر به کشورمان باز خواهد گشت.

تلاش‌ها برای تعیین وضعیت ۳ خلبان دیگر ۲ جنگنده سوخو ۲۴، از سوی نهاد‌های مربوطه، همچنان در جریان است و به محض دریافت اطلاعات تکمیلی و تخصصی، اطلاع‌رسانی‌های لازم، صورت خواهد گرفت. همچنین متعاقبا جزئیات زمان برگزاری مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر شهید امیر سرتیپ دوم کاظمی، به اطلاع عموم ملت قدرشناس ایران اسلامی، خواهد رسید.

یازدهم اسفند ماه سال گذشته، ۲ فروند بمب افکن سوخو ۲۴ نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به حملات وحشیانه و ناجوانمردانه ارتش تروریستی آمریکا و رژیم کودک‌کش صهیونی، در عملیاتی متهورانه، از پایگاه هوایی شهید دوران شیراز برخاستند و پس از عبور از سد سامانه‌های شناسایی پیشرفته و مواضع راداری متعدد دشمنان، اقدام به بمباران پایگاه العدید قطر، متعلق به نیرو‌های آمریکایی، کردند.

در جریان این حمله، خسارات سنگینی به این پایگاه وارد آمد، اما عقاب‌های آسمان ایران، در مسیر بازگشت، بر فراز خلیج فارس مورد اصابت سامانه‌های پدافند دشمن قرار گرفتند و از آن زمان تا کنون، تلاش‌ها، برای احراز وضعیت خلبانان شجاع این جنگنده‌ها، ادامه دارد.

منبع: روابط عمومی ارتش

برچسب ها: ارتش ، شهدا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۵ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
پرودگارا شهدای مارا با سید الشهدا محشور فرما و مارا از شفاعت شهدا بی نصیب مگردان
۲
۶
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Iran (Islamic Republic of)
حسین حاجی عباس تبار
۱۱:۱۹ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
روحشان شاد
۰
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۰ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
مردان بی ادعا❤️
۰
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۰ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
مرگ بر ترامپ
۲
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۷ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
نیروی هوایی به جنگنده های پیشرفته تر تجهیز شود
۰
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۰ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
شجاع وبا غیرت شهید خلبان برای شادی روحش صلوات
۰
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۶ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
فقط موشک و تونل بدرد ما میخوره
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۵ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
درود بر شما، حیف که جنگنده نسل جدید نداشتیم وگرنه خلبان ایرانی حرف ندارد، رحمت الله علیهم اجمعین، مرگ بر آمریکا و اسرائیل غاصب، درود بر دلیر مردان و رزمندگان ایرانی
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۴ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
روحشان شاد. لعنت بر خیانتکاران به خون شهدا
۱
۷
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United States of America
Mohieddin
۰۹:۳۳ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
اللهم صل علی محمد و آل محمد ص و عجل فرجهم. درود بر شرف ونهادهای پاک شهیدان خصوصا سردار خلبان امیر مجید کاظمی . شهادات مبارک ❤️ و خوشا بحال شهیدان . و سلام بر شهیدان مطهر.
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۱ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
درود خدا بر شهدا که از جان خود گذشتند تا ملت ایران در آرامش زندگی کنند
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۴ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
سلام و صلوات براین شهید دلاور 🇮🇷💔✊️
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۵ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
وقتی موشک بود جنگنده چرا؟
۸
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۵ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
اونم جنگده قدیمی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۳ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
با غیرت
با شرف
شجاع
۴
۴۰
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Iran (Islamic Republic of)
الف
۰۸:۳۶ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
شهدا شرمنده ایم
۵
۳۱
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