باشگاه خبرنگاران جوان - در پی انتشار مطالبی در برخی رسانهها و فضای مجازی مبنی بر تکمیل ظرفیت خودروگاههای اربعین در شهر مهران و توصیه به زائران برای خودداری از مراجعه به این مرز، فرماندار این ادعا را تکذیب کرد.
حیدر نعمتی اظهار کرد: خبر منتشر شده درباره تکمیل ظرفیت خودروگاههای شهر مهران صحت ندارد و همه خودروگاههای پیشبینی شده برای ایام اربعین با ظرفیت کامل آماده ارائه خدمات به زائران هستند.
وی افزود: همه امکانات، زیرساختها و ظرفیتهای لازم برای خدمترسانی، توقف خودروها و رفاه زائران در مهران فراهم شده است و هیچ گونه مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
فرماندار تأکید کرد: تردد زائران از مرز بینالمللی مهران به صورت روان، منظم و بدون هیچ گونه اختلال در جریان است و دستگاههای اجرایی، انتظامی، امدادی و خدماترسان با آمادگی کامل در حال ارائه خدمات به زائران هستند.
نعمتی از زائران خواست اخبار مربوط به وضعیت مرز مهران و خدمات اربعین را تنها از منابع رسمی و رسانههای معتبر از جمله ایرنا دنبال کنند و به شایعهها و اخبار تأیید نشده در برخی رسانهها و شبکههای اجتماعی توجه نکنند.
در همین پیوند، استاندار ایلام عصر سهشنبه اعلام کرد که از آغاز موج سفرهای اربعین تاکنون، تردد زائران از مرز بینالمللی مهران از مرز یک میلیون نفر فراتر رفته است و با این حال روند ورود و خروج زائران، مدیریت ترافیک و ارائه خدمات در این گذرگاه همچنان روان و بدون مشکل ادامه دارد.
احمد کرمی گفت که برای رفاه حال و آسانی تردد زائران، گذرگاه مهران به ۱۰۰ دروازه ورودی و خروجی مجهز شده است و زائران بدون معطلی وارد و از مرز خارج میشوند.
وی ادامه داد: اکنون فرایند ورود و خروج از مرز در کمتر از چهار ثانیه انجام میشود و گذرگاه مهران در اجرای این کار پیشتاز است.
استان ایلام گرانیگاه اصلی سفرهای اربعین به شمار میرود و سالانه بیش از ۶۰ درصد از زائران، این مسیر را برای رسیدن به عتبات عالیات برمیگزینند.
توسعه زیرساختهای جادهای، فراخسازی مسیرهای کوهستانی، بهبود شبکه روشنایی تونلها و ایمنسازی راههای این استان مرزی از برنامههای پیوسته در سالهای گذشته برای روانسازی سفر زائران اربعین بوده است.
روزانه نزدیک به ۲۰ هزار زائر ایرانی و عراقی از این گذرگاه مرزی رفتوآمد میکنند که در اوج موج سفرهای اربعینی این رقم به نزدیک ۴۰۰ هزار تردد میرسد.
امنیت بالا، نزدیکی به شهرهای زیارتی و همچنین فاصله کوتاه تا بغداد، خدماتدهی گسترده رفاهی و استقرار موکبهای بیشمار مردمی در طول مسیر تا کربلا و نجف از مهمترین عوامل استقبال زائران از مرز مهران برای سفر به این کشور همسایه است.
مهران هر سال در روزهای اربعین حسینی میزبان جمعیت چندین میلیونی زائران است به گونهای که در طول سال گذشته نزدیک به هشت میلیون نفر از این گذرگاه رسمی و بینالمللی گذر کردند.