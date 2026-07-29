معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: اطلاع‌رسانی، آموزش و افزایش آگاهی مودیان باید در اولویت سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، ظهر امروز در جریان بازدید از سازمان امور مالیاتی کشور، در نشستی با حضور محمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی، و مدیران این سازمان، به تشریح مهم‌ترین چالش‌های تأمین منابع مالی دولت و نقش مالیات در اداره کشور پرداخت.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار داشت: در شرایط سخت فعلی، یکی از مشکلات اصلی دولت تامین منابع مالی است. از یک سو امکان صادرات نفت مانند گذشته وجود ندارد و از سوی دیگر، کاهش صادرات، درآمد‌های گمرکی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. در مقابل، هزینه‌های بازسازی و تحقق مطالبات مردم افزایش یافته و در چنین شرایطی، مهم‌ترین منبع مالی برای اداره کشور مالیات است.

قائم‌پناه با بیان اینکه در اغلب کشور‌های توسعه‌یافته مالیات اصلی‌ترین منبع درآمد دولت‌هاست، افزود: مالیات علاوه بر تامین منابع مالی، موجب گسترش عدالت، جلوگیری از تمرکز ثروت، کاهش فاصله طبقاتی و تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی می‌شود. از این‌رو اصل مالیات‌ستانی، اقدامی منطقی و ضروری است.

معاون اجرایی رییس جمهور با تاکید بر ضرورت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمد‌های نفتی اظهار داشت: به اعتقاد من، درآمد‌های حاصل از نفت و معادن باید به‌عنوان سرمایه و ثروت بین‌نسلی حفظ شوند. همان‌گونه که رهبر شهید انقلاب نیز بار‌ها تاکید کرده بودند که نباید اقتصاد کشور به صادرات نفت وابسته باشد. این منابع باید در صندوق توسعه ملی باقی بمانند و صرف سرمایه‌گذاری برای نسل‌های آینده شوند. زیرا این ثروت‌ها تنها متعلق به نسل حاضر نیستند. البته تحقق این هدف دشوار است، اما باید در همین مسیر حرکت کرد.

وی با اشاره به پیشینه مالیات‌ستانی در نظام حکمرانی اسلامی نیز گفت: اصل مالیات‌ستانی از صدر اسلام وجود داشته و با عنوان خراج شناخته می‌شده است. امروز نیز مالیات یک امر طبیعی، مرسوم و ضروری است و علاوه بر تامین منابع مالی دولت، موجب پاسخگوتر شدن دولت در برابر مردم می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت آگاهی‌بخشی به مودیان مالیاتی تصریح کرد: بسیاری از فعالان اقتصادی، پزشکان، وکلا و سایر مودیان از قوانین و مقررات مالیاتی اطلاع کافی ندارند و این موضوع یکی از چالش‌های اصلی نظام مالیاتی است.

قائم‌پناه پیشنهاد کرد همان‌گونه که در نظام سلامت منشور حقوق بیمار تدوین شده است، در حوزه مالیاتی نیز منشوری برای مودیان تهیه شود تا حقوق، تکالیف و الزامات آنان به‌صورت شفاف تبیین شود.

وی همچنین خواستار سنجش میزان آگاهی اقشار مختلف از قوانین مالیاتی و طراحی برنامه‌های آموزشی هدفمند شد و افزود: پس از آموزش نیز باید دوباره میزان آگاهی افراد ارزیابی شود تا اثربخشی این اقدامات مشخص شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه همه مردم متخلف نیستند گفت: نباید با نگاه کلی همه مودیان را متهم به فرار مالیاتی کرد. همان‌گونه که در هر صنفی افراد متخلف وجود دارند، افراد پاک‌دست و قانون‌مدار نیز فراوان هستند و باید با اعتمادسازی و اطلاع‌رسانی، زمینه همکاری بیشتر مردم با نظام مالیاتی فراهم شود.

وی در ادامه با اشاره به تجربه مدیریت مصرف برق در سفر اخیر به اهواز اظهار داشت: گفت‌و‌گو با مردم و آگاهی‌بخشی می‌تواند نتایج قابل‌توجهی به همراه داشته باشد. مردم با کاهش مصرف برق، تنها در یک شب حدود دو هزار مگاوات صرفه‌جویی ایجاد کردند که نشان‌دهنده نقش موثر مشارکت عمومی در حل مسائل کشور است.

قائم‌پناه در پایان با تاکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: لازم است اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی با همکاری بانک مرکزی و شبکه بانکی به‌صورت استاندارد و شفاف در اختیار مودیان و سازمان قرار گیرد تا فرآیند رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی با سرعت، دقت و شفافیت بیشتری انجام شود.

برچسب ها: معاون اجرایی رئیس جمهور ، أخذ مالیات ، درامد نفتی
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