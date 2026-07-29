باشگاه‌خبرنگاران‌جوان؛محبوبه‌کباری- محمدرضا رضایی‌کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به موضوع بازسازی واحدهای مسکونی تخریب‌شده اشاره کرد و گفت: به صورت کلی در حوزه مسکن، دو موضوع مهم مطرح است. نخست، بازسازی واحدهایی که در زمان جنگ تخریب شده‌اند و باید هرچه سریع‌تر بازسازی و تعمیر شوند. در این زمینه تقسیم کار انجام شده و در شهرها، شهرداری‌ها و در شهرستان‌ها، بنیاد مسکن مسئولیت این موضوع را بر عهده گرفته‌اند.

وی ادامه داد: دولت نیز پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده و وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن با استفاده از منابع داخلی خود در تلاش هستند تا واحدهای تخریب‌شده هرچه سریع‌تر بازسازی شوند.

رضایی‌کوچی با اشاره به آخرین جلسه کمیسیون عمران با وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: آنچه مورد تأکید ما بود، انجام دو اقدام اساسی در حوزه مسکن است. نخست اینکه سامانه ثبت‌نام متقاضیان مسکن باید باز باشد تا مردم بتوانند برای دریافت زمین ثبت‌نام کنند.

او تاکید کرد: همچنین باید زمین به صورت رایگان در اختیار مردم قرار گیرد. البته این موضوع متناسب با ارزش و قیمت زمین خواهد بود و ممکن است هر قطعه زمین به یک، دو یا چند نفر اختصاص پیدا کند.

وی افزود: از سوی دیگر، میزان تسهیلات بانکی حوزه مسکن از نظر ما پایین است و باید در شورای عالی مسکن حداقل به یک میلیارد تومان افزایش یابد تا مردم بتوانند در کنار دریافت زمین، از تسهیلات لازم برای ساخت واحدهای مسکونی برخوردار شوند.