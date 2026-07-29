باشگاه خبرنگاران جوان - «غلامحسین درزی» سفیر و معاون نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل روز سه شنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت در مورد وضعیت خاورمیانه در سخنانی گفت: علی‌رغم آتش‌بس اعلام‌شده، غزه همچنان ویران و تحت محاصره باقی مانده است. رژیم اشغالگر اسرائیل همچنان از طریق حملات نظامی مستمر و محدودیت‌های شدید بر دسترسی‌های بشردوستانه، به نقض آتش‌بس ادامه می‌دهد.

دیپلمات ارشد ایران در سازمان ملل با بیان اینکه این اقدامات، رنج غیرنظامیان را بیش از پیش تشدید می‌کند، گفت: هم‌زمان، رژیم اسرائیل به گسترش غیرقانونی شهرک‌سازی‌های خود در کرانه باختری اشغالی ادامه می‌دهد که نقض آشکار حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های مرتبط سازمان ملل متحد است.

معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل گفت: اقدامات مکرر تجاوزکارانه اسرائیل علیه لبنان و ادامه نقض حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه، بیش از پیش صلح و امنیت منطقه‌ای را تهدید می‌کند و تداوم اقدامات غیرقانونی رژیم اسرائیل تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بین‌المللی است.

درزی تصریح کرد: در این چارچوب، جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تاکید می‌کند که هرگونه راه‌حل معتبر باید تضمین‌کننده آتش‌بس دائمی، دسترسی بدون مانع به کمک‌های بشردوستانه، خروج کامل نیرو‌های اشغالگر اسرائیلی و عضویت کامل دولت فلسطین در سازمان ملل متحد باشد.

وی با بیان اینکه کمک‌های بشردوستانه و بازسازی غزه هرگز نباید مشروط به اهداف سیاسی یا نظامی شود، گفت: پاسخگویی امری ضروری اجتناب ناپذیر است. رژیم اسرائیل، به همراه کسانی که این رژیم را از طریق حمایت سیاسی، نظامی یا اقتصادی، قادر به جنایات فجیع خود می‌کنند، باید به دلیل نقض فاحش قوانین بین‌المللی بشردوستانه مسئول شناخته شوند.

سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل اشاره کرد: صدور حکم بازداشت توسط دیوان کیفری بین‌المللی در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴ علیه نخست‌وزیر جنایتکار رژیم اسرائیل به دلیل ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، یادآوری روشنی است که هیچ کس فراتر از قوانین بین‌المللی نیست.

این دیپلمات ایرانی در نشست شورای امنیت همچنین در پاسخ به اتهامات بی اساس نماینده آمریکا در این نشست گفت: قاطعانه تمام این اتهامات بی‌اساس و با انگیزه سیاسی را رد می‌کنم.

وی افزود: نماینده ایالات متحده بار دیگر در تلاشی مذبوحانه برای توجیه اقدامات تجاوزکارانه غیرقانونی ایالات متحده علیه ایران، به دروغ، اطلاعات نادرست و کارزار تحریف متوسل شده است.

درزی تصریح کرد: این ادعا‌ها بخشی از سیاست خصمانه دیرینه ایالات متحده و رژیم اسرائیل علیه ایران است که برای پیشبرد اهداف سیاسی و نظامی خود، پنهان کردن اقدامات غیرقانونی و فعالیت‌های بدخواهانه خود در منطقه و توجیه «حضور نظامی بی‌ثبات‌کننده» ایالات متحده در منطقه دنبال می‌شود.

سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل ادامه داد: با این حال، واقعیت‌ها روشن و غیرقابل انکار هستند: ایالات متحده متجاوز است. ایالات متحده با اقدامات تجاوزکارانه خود علیه ایران، منشور سازمان ملل متحد و اصول اساسی حقوق بین‌الملل، از جمله ممنوعیت قطعی استفاده از زور و ممنوعیت تجاوز را نقض کرده است.

وی گفت: ایالات متحده با هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی، از جمله مدارس، بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، پل‌ها، اماکن ورزشی و سایر زیرساخت‌های ضروری، مرتکب نقض‌های فاحش قوانین بین‌المللی بشردوستانه، از جمله جنایات جنگی، شده است. حمله به مدرسه میناب نمونه‌ای غم‌انگیز و غیرقابل انکار از این جنایات است.

درزی تصریح کرد: رئیس جمهوری ایالات متحده و دیگر مقامات ارشد آشکارا به ارتکاب این جنایات فجیع اذعان کرده و حتی به آنها افتخار کرده‌اند. چنین اظهاراتی گواه دیگری بر مسئولیت آنهاست. ایالات متحده مسئولیت کامل بین‌المللی را برای اعمال غیرقانونی بین‌المللی خود بر عهده دارد. کسانی که مسئول این جنایات فاحش هستند، دیر یا زود، در برابر نهاد‌های قضایی ذیصلاح بین‌المللی پاسخگو خواهند بود.

وی تاکید کرد: هیچ‌کس فراتر از قوانین بین‌المللی نیست و هیچ مصونیتی وجود نخواهد داشت. جامعه بین‌المللی و شورای امنیت نباید اجازه دهند این جنایات عادی‌سازی شوند. سکوت و عدم مجازات تنها موجب تشویق به تکرار این اقدامات خواهد شد.

سفیر ایران در سازمان ملل در ادامه گفت: تمامی اقدامات ایران ماهیتی دفاعی، ضروری و منطبق با حقوق بین‌الملل دارد. ریشه‌های وضعیت فعلی روشن است: اقدامات غیرقانونی مستمر ایالات متحده تهدیدی جدی برای ثبات منطقه‌ای، آزادی دریانوردی و امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران، در چارچوب ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، حق ذاتی خود در دفاع از خود را اعمال کرده است و به اعمال آن ادامه خواهد داد تا از مردم خود حفاظت و در برابر اقدامات تجاوزکارانه ایالات متحده، از حاکمیت، تمامیت ارضی و منافع حیاتی ملی خود دفاع و صیانت کند.

منبع: مهر