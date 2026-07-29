وال‌استریت ژورنال مدعی شد نتانیاهو در سفر اخیر خود به واشنگتن، برخلاف دیدار‌های گذشته، با نفوذی بسیار کمتر بر دونالد ترامپ وارد کاخ سفید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه وال استریت ژورنال ادعا کرد که نفوذ بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل بر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در دیدار اخیرشان بسیار ضعیف‌تر از دیدار‌های قبلی‌شان بوده است.

در این گزارش به نقل از مقامات آمده است: «نتانیاهو با قدرت نفوذ بسیار کمتری نسبت به سفرهای قبلی وارد واشنگتن شد و کاملا از آنچه رئیس جمهور ممکن است بخواهد در مورد آن بحث کند یا آنچه ممکن است او را عصبانی کند، آگاه بود.»

به نوشته این روزنامه، ترامپ در گفتگوهای پشت درهای بسته با دستیاران مورد اعتمادش پیش از سفر نخست وزیر اسرائیل، در بحبوحه درگیری طولانی مدت ایران، ناامیدی خود را از اقدامات نتانیاهو ابراز کرد.

ترامپ و نتانیاهو دیروز، سه‌شنبه، در کاخ سفید دیدار کردند. دفتر مطبوعاتی کاخ سفید بعدا ادعا کرد که این دیدار در فضایی مثبت و سازنده برگزار شده است.

در ۸ ژوئیه، دونالد ترامپ، پایان توافق آتش‌بس حاصل شده با ایران در ۱۸ ژوئن را اعلام کرد. از آن زمان، ارتش آمریکا چندین حمله به ایران انجام داده و نیروهای ایرانی نیز پایگاه‌های آمریکا در منطقه را هدف قرار دادند.

منبع: آر تی

برچسب ها: نخست وزیر اسرائیل ، دونالد ترامپ ، ترامپ و نتانیاهو
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