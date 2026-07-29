۲۴ اسفند سال ۱۳۵۲ رهبر شهید انقلاب بیاناتی را مطرح کردند که امسال پانزدهمین سالی است که جهان تشیع و دنیای اسلام آن را حس کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ۲۴ اسفند سال ۱۳۵۲ یعنی ۵۳ سال پیش و به عبارت بهتر پنج سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، رهبر شهید انقلاب بیاناتی را همزمان با اربعین حسینی آن سال مطرح کردند که امسال حداقل پانزدهمین سالی است که جهان تشیع و دنیای اسلام آن را حس کرده و نگاه متحیر غربیها نیز به آن دوخته شده است.
کنگره جهانی شیعیان در روز اربعین و در سرزمین کربلا
رهبر شهید انقلاب در آن سخنرانی میگویند: «میدانید یکى از علائم ایمان زیارت اربعین است؟ ... شیعه یک جمع متفرّقى بود...، امّا مثل دانههاى تسبیح، یک رشته و یک نخ، همهى اینها را به هم وصل میکرد. آن رشته چه بود؟ رشتهى اطاعت و فرمانبَرى از مرکزیّت تشیّع، از رهبرى عالى تشیّع یعنى امام... ممکن بود دو نفر از حال هم خبر نداشته باشند، امّا بودند کسانى که از حال همه باخبر بودند... فقط یک عیبى کار آنها داشت و آن اینکه همدیگر را کمتر میدیدند. اهل یک شهر و شیعیان یک منطقه، البتّه یکدیگر را میدیدند، امّا یک کنگرهى جهانى لازم بود براى شیعیانِ روزگار ائمّه (علیهمالسّلام). این کنگرهى جهانى را معیّن کردند، وقتش را هم معیّن کردند؛ گفتند در این موعدِ معیّن، در آن کنگره هرکس بتواند شرکت کند. آن موعد، روز اربعین است؛ و جاى شرکت، سرزمین کربلا است؛ چون روح شیعه روح کربلائى است، روح عاشورائى است.»
میعادگاه شیعیان در سرزمین مقدس
در بخش دیگری از آن سخنرانی نیز بیان میکنند: «یادآورى خاطرهى عاشورا و خاطرهى آن جهاد و ازخودگذشتگى و فداکارى عظیم، در روز اربعین انجام میگرفته؛ و در آن سرزمین. اگر امروز هم بتوانند شیعیان آن سرزمین پاک و مقدّس را یک چنین میعادى قرار بدهند، البتّه بسیار کار بجا و جالبى خواهد بود و هم دنبالهگیرى از راهى است که ائمّهى هدیٰ (علیهمالسّلام) به ما ارائه دادند».
این جمعیت میلیونی یک پدیده فوقالعاده عظیمی است
قبل از اینکه راهپیمایی اربعین به یک آئین جمعی فراگیر تبدیل شود، سنتی قدیمی میان مردم عراق بود. با روی کار آمدن حزب بعث، حکومت تلاش میکرد شور حسینی را کمرنگ کرده و مراسمهای عزاداری را تا حد امکان محدود سازد؛ تا جایی که در محرم سال ۱۳۵۵ ماشینها را تفتیش میکردند و هر وسیلهای را که مربوط به هیئتهای عزاداری بود، توقیف میکردند تا مانع برگزاری مراسم شوند. اما بلافاصله پس از سقوط صدام در سال ۱۳۸۲ مردم عراق دوباره راهپیمایی اربعین را آغاز کردند. از اواخر دهه هشتاد نیز جمعیت زوار ایرانی اربعین رو به گسترش رفت تا جایی که سال ۹۳ آمار حضور ایرانیها از یک میلیون نفر عبور کرد.
رهبر شهید انقلاب در سخنرانی ۲۲ آبان سال ۱۳۹۶ درباره جمعیت میلیونی اربعین اینگونه میگویند: «ما اطّلاع داریم که در ایّام مختلف، چه اربعین، چه غیر اربعین -در خصوص اربعین یا بعضی اوقات دیگر- طلّاب از نجف و جاهای مختلف عراق حرکت میکردند میرفتند، جمعیّتهای فراوانی هم بودند. امّا این جمعیّتِ عظیمِ میلیونی از جاهای مختلف دنیا -چند میلیون از ایران و میلیونها از خود عراق و از کشورهای دیگر- این حرکت عظیم، با وجود تهدیدهای تروریستیای که همیشه وجود داشته و امروز هم وجود دارد، یک پدیدهی فوقالعاده عظیمی است؛ خیلی مهم است. این نشاندهندهی اوج گرفتن همین تفکر مبارزهی در راه خدا و در راه اسلام و آمادگی عمومی و همگانی در این راه است».
پیادهروی اربعین یک معجزه است
در سخنرانی دیگری هم که در شهریور سال ۱۴۰۱ داشتند، حماسه اربعین را یک معجزه نامیده و گفتند: «حقّاً و انصافاً باید گفت حادثهی اربعین، این پیادهروی، این حضور همگانی مردم مسلمان، یک پدیدهی معجزهگون و معجزهآسا است. این یک چیز طبیعی نیست. با هیچ ترتیبی، با هیچ تدبیری، با هیچ دستی، با هیچ سیاستی امکان نداشت و امکان ندارد یک چنین حادثهای پیش بیاید؛ این فقط دست خدا است».
اجتماع عظیم اربعین باید گسترش و عمق بیشتری پیدا کند
رهبر شهید انقلاب در سخنرانی شهریورماه سال ۹۸ تأکید میکنند که «اربعین جهانی شد و جهانیتر هم خواهد شد». به فاصله کمتر از یک ماه در سخنرانی دیگری که پیرامون اربعین دارند از لزوم گسترش و عمق بخشی بیشتر به این حماسه هم نیز سخن میگویند: «الحسین یجمعنا، حقیقتاً این جور است؛ حسین اجتماع عظیمی را درست میکند. این دلها با هزاران گام در راه است، همه حرکت میکنند، همه راه میافتند به سمت آن معدن و سرچشمهی معنویّت و آزادگی، و این را به رخ دنیای مادّیِ امروز میکشند. و این انشاءالله روزبهروز بایستی حرکت بیشتری بکند و گسترش بیشتری پیدا کند، و البتّه عمق بیشتری هم پیدا کند... اصحاب حکمت و علم بایستی در این زمینهها فکر کنند، کار کنند و انشاءالله تلاش کنند».
منبع: فارس