پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری برای بازه زمانی ۱۷ تا ۳۱ مرداد (مسیر‌های رفت تا ۳۱ مرداد و مسیر‌های برگشت تا اول شهریور) از امروز چهارشنبه ۷ مردادماه آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیش فروش بلیت در کلیه محور‌ها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ امروز چهارشنبه ۷ مرداد از طریق سکو‌های مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز شد.

پیش فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ امروز چهارشنبه ۷ مرداد از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می‌شود.

لازم به ذکر است از ساعت ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه به بعد (پس از انجام عملیات پشتیبان گیری سامانه) به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.

هموطنان برای کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانند به صورت شبانه‌روزی با سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند.

برچسب ها: قطار ، بلیت قطار
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