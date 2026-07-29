جانشین پلیس راه راهور فراجا گفت: در حال حاضر تردد در تمامی محور‌های منتهی به مرز‌های اربعین روان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های کشور، اظهار کرد: هم‌اکنون در آزادراه قزوین-کرج-تهران در محدوده استاندارد تا پل کلاک ترافیک سنگین جریان دارد. همچنین در محور شهریار-تهران نیز در برخی مقاطع، تردد با حجم بالای خودرو‌ها همراه است.

وی افزود: تردد در محور‌های چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران-بومهن، آزادراه تهران-پردیس، آزادراه تهران-شمال و آزادراه قزوین-رشت در مسیر رفت و برگشت روان است و محور‌های شمالی نیز فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا درباره وضعیت تردد در محور‌های منتهی به مرز‌های اربعین نیز گفت: تردد در محور‌های حمیل-سرابله-ایلام، ایلام-مرز مهران، بستان-مرز چذابه، پیرانشهر-مرز تمرچین، خرمشهر-مرز شلمچه، قصرشیرین-مرز خسروی و مریوان-مرز باشماق روان و بدون گره ترافیکی در جریان است.

سرهنگ محبی با اشاره به محدودیت تردد در یکی از محور‌های شریانی کشور خاطرنشان کرد: محور بندرعباس-لار در محدوده کلمتعلی همچنان مسدود است و تردد از مسیر جایگزین کهورستان-منبع آب-بندرعباس انجام می‌شود.

برچسب ها: پلیس راهور ، تردد زائران
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