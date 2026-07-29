باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - همزمان با آغاز فصل برداشت نخود در لرستان، استفاده از فناوری‌های نوین و مکانیزاسیون در تمامی مراحل تولید، نویدبخش افزایش تولید، بهبود بهره‌وری و تقویت جایگاه این محصول در بازارهای داخلی و صادراتی شده است.

یکی از کشاورزان پیشرو استان لرستان با اشاره به نتایج استفاده از روش‌های مکانیزه در کشت نخود گفت: امسال حدود ۴۰ هکتار از اراضی خود را زیر کشت نخود برده‌ام و استفاده از ماشین‌آلات کشاورزی در مراحل کاشت، داشت و برداشت، هزینه‌های تولید را به میزان قابل توجهی کاهش داده و در عین حال عملکرد مزارع را افزایش داده است.

مقصودی افزود: مکانیزاسیون باعث شده عملیات کشاورزی با سرعت و دقت بیشتری انجام شود و علاوه بر کاهش ضایعات، محصول با کیفیت‌تری نیز برداشت شود.

در حال حاضر هفت رقم مختلف نخود در استان لرستان کشت می‌شود که هر یک متناسب با شرایط اقلیمی مناطق مختلف استان، سهم مهمی در تولید این محصول راهبردی دارند.

سه برابر شدن عملکرد مزارع نخود؛ دستاورد بزرگ مکانیزاسیون در لرستان

معاون سازمان جهاد کشاورزی لرستان نیز با اشاره به توسعه مکانیزاسیون در مزارع نخود استان اظهار کرد: خوشبختانه امسال تمامی مراحل تولید، از کاشت تا برداشت، به صورت مکانیزه انجام شده و این موضوع تأثیر مستقیمی بر افزایش عملکرد مزارع داشته است.

بابایی با مقایسه روش‌های سنتی و مکانیزه گفت: در روش سنتی، میزان برداشت نخود از هر هکتار به طور متوسط حدود ۳۰۰ کیلوگرم بود، اما با اجرای روش‌های مکانیزه این میزان به حدود یک تن در هر هکتار رسیده است؛ آماری که نشان‌دهنده جهشی چشمگیر در بهره‌وری تولید است.

وی تأکید کرد: توسعه مکانیزاسیون، استفاده از ارقام اصلاح‌شده، مدیریت علمی مزارع و آموزش کشاورزان از مهم‌ترین عوامل افزایش تولید و ارتقای کیفیت نخود لرستان به شمار می‌رود.

افزایش عملکرد مزارع، کاهش هزینه‌های تولید و بهبود کیفیت محصول، زمینه را برای حضور پررنگ‌تر نخود لرستان در بازارهای داخلی و صادراتی فراهم کرده و می‌تواند درآمد کشاورزان را نیز به شکل محسوسی افزایش دهد.

مکانیزاسیون؛ کلید طلایی نجات کشاورزی لرستان

آنچه امروز در مزارع نخود لرستان رخ داده، تنها جایگزینی ماشین به جای نیروی انسانی نیست؛ بلکه تغییر یک الگوی سنتی به کشاورزی اقتصادی و دانش‌بنیان است. وقتی عملکرد یک مزرعه از حدود ۳۰۰ کیلوگرم به یک تن در هکتار افزایش پیدا می‌کند، در واقع بهره‌وری زمین، آب و سرمایه نیز چند برابر می‌شود.

لرستان به دلیل شرایط اقلیمی مناسب، ظرفیت تبدیل شدن به قطب تولید نخود کشور را دارد، اما تحقق این هدف نیازمند توسعه بیشتر مکانیزاسیون، نوسازی ناوگان ماشین‌آلات کشاورزی، حمایت از کشاورزان، ایجاد صنایع فرآوری و برنامه‌ریزی برای صادرات است.

اگر زنجیره تولید تا بازار و صادرات به‌درستی تکمیل شود، نخود لرستان می‌تواند از یک محصول صرفاً کشاورزی به یک برند اقتصادی و صادراتی تبدیل شود؛ برندی که علاوه بر ایجاد اشتغال، ارزش افزوده قابل توجهی برای اقتصاد استان به همراه خواهد داشت