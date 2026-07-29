باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - عبدالحسین همتی سراپرده دبیر دوم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به نقش مجلس در رفع ناترازی برق گفت: امروز موضوع ناترازی برق به یکی از مهم‌ترین چالش‌های زیرساختی کشور تبدیل شده و حل آن نیازمند همکاری همه دستگاه‌هاست. مجلس نیز در کنار وظیفه نظارتی خود، تلاش کرده است با تصویب قوانین و تأمین اعتبارات لازم، از برنامه‌های وزارت نیرو برای توسعه صنعت برق حمایت کند.

نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس اظهار کرد: در برنامه هفتم پیشرفت، احکام مهمی برای افزایش ظرفیت تولید برق، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، ارتقای بهره‌وری و کاهش شدت مصرف انرژی پیش‌بینی شده است. اجرای دقیق این احکام می‌تواند بخش مهمی از مشکلات صنعت برق را برطرف کند و مجلس نیز بر حسن اجرای آنها نظارت خواهد داشت.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه توسعه صنعت برق نیازمند سرمایه‌گذاری مستمر است، تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم، فراهم کردن بسترهای قانونی برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در احداث نیروگاه‌ها و توسعه زیرساخت‌های برق است. هرچه مشارکت بخش خصوصی بیشتر شود، روند رفع ناترازی نیز سرعت خواهد گرفت.

این نماینده مجلس می‌گوید در بررسی لوایح بودجه نیز مجلس تلاش می‌کند منابع مورد نیاز پروژه‌های اولویت‌دار صنعت برق به‌ویژه در حوزه توسعه نیروگاه‌ها، تقویت شبکه انتقال و توزیع و گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر مورد توجه قرار گیرد، زیرا بدون تأمین مالی مناسب، اجرای این طرح‌ها با کندی مواجه خواهد شد.

همتی با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف در کنار افزایش تولید گفت: حمایت مجلس تنها به توسعه نیروگاه‌ها محدود نمی‌شود. برنامه‌های مدیریت مصرف، کاهش تلفات شبکه، هوشمندسازی شبکه برق و مقابله با مصرف‌های غیرمجاز نیز از موضوعاتی است که در چارچوب وظایف تقنینی و نظارتی مجلس مورد حمایت قرار دارد، چراکه رفع ناترازی نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات همزمان است.

دبیر دوم کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: کمیسیون انرژی به‌صورت مستمر روند اجرای برنامه‌های وزارت نیرو را رصد می‌کند و هرجا موانع قانونی یا اجرایی وجود داشته باشد، تلاش خواهد کرد با همکاری دولت، راهکارهای لازم برای رفع آنها را ارائه دهد.

نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس با اشاره به اقدامات وزارت نیرو برای کاهش و رفع ناترازی برق تاکید کرد: حل ناترازی برق یک پروژه کوتاه‌مدت نیست، بلکه نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت، سرمایه‌گذاری مستمر و هماهنگی میان دولت و مجلس است. مجلس از هر اقدامی که به افزایش تولید برق، مدیریت مصرف، ارتقای بهره‌وری و تأمین پایدار انرژی برای مردم و بخش تولید منجر شود، حمایت خواهد کرد.

همتی اظهار کرد: امسال وضعیت تأمین برق کشور نسبت به سال گذشته به‌مراتب امیدوارکننده‌تر بوده است. سال گذشته خاموشی‌ها از نیمه فروردین آغاز شد اما اکنون که به نیمه مرداد رسیده‌ایم، عملکرد شبکه برق در بخش‌های خانگی، صنعتی و سایر بخش‌ها نسبت به سال قبل بهبود محسوسی داشته است. این موضوع نشان می‌دهد وزارت نیرو در مدیریت ناترازی برق و تأمین برق پایدار عملکرد موفق‌تری داشته و همین امر موجب افزایش رضایت عمومی از صنعت برق نسبت به سال گذشته شده است.