وزیر راه و شهرسازی گفت:پیگیری موضوع برای پرداخت مطالبات با همکاری سازمان برنامه و بودجه و شورای عالی فنی خبر داد و بر ضرورت تأمین منابع مالی برای حفظ سرمایه انسانی این بخش تأکید کرد.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ فرزانه صادق در نشست هم‌اندیشی با جامعه مهندسان مشاور راه و راه‌آهن افزود: دستاوردهای مهندسان ایرانی در حوزه راه، ریل، پل و تونل باید بیش از گذشته برای افکار عمومی، دانشگاه‌ها و نسل جوان تبیین شود.

وی با قدردانی از نقش این بخش در اجرای پروژه‌های زیربنایی، افزود: ارزان بودن پروژه‌ها تنها به معنای کاهش هزینه نیست، بلکه طراحی باید به گونه‌ای انجام شود که از تحمیل هزینه‌های بیشتر جلوگیری شود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مشکلات مالی شرکت‌های مشاور و تأثیر آن بر مهاجرت نیروهای متخصص، از پیگیری موضوع برای پرداخت مطالبات با همکاری سازمان برنامه و بودجه و شورای عالی فنی خبر داد و بر ضرورت تأمین منابع مالی برای حفظ سرمایه انسانی این بخش تأکید کرد.

صادق همچنین با بیان اینکه هدررفت سرمایه تنها به مصالح ساختمانی محدود نمی‌شود، تصریح‌کرد: طراحی پروژه‌ها باید با در نظر گرفتن آثار زیست‌محیطی و اجتماعی انجام شود و مشاوران در برابر تصمیم‌هایی که به محیط‌زیست، کاربری‌های عمومی یا منافع مردم آسیب می‌زند، گزارش‌های کارشناسی شفاف ارائه کنند.

وی با اشاره به ضرورت پیش‌بینی الزامات زیست‌محیطی در طرح‌های راهسازی، از جمله احداث زیرگذر در مسیرهای عبوری از زیستگاه گونه‌های جانوری، افزود: پیش‌بینی این موارد در مرحله طراحی، هزینه‌ای به مراتب کمتر از اصلاحات پس از اجرا دارد.

وزیر راه و شهرسازی بر لزوم بررسی آثار اجتماعی پروژه‌های بزرگراهی و آزادراهی نیز تأکید کرد و گفت: تصمیم‌گیری مدیران باید بر پایه گزارش‌های جامع مشاوران درباره پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی پروژه‌ها انجام شود.

صادق با اشاره به شرایط جدید کشور، خواستار بازنگری در برخی طرح‌های زیرساختی و تشکیل کارگروهی مشترک با مشارکت مهندسان مشاور برای بررسی میزان بهره‌وری پروژه‌ها شد.

وی همچنین اتمام طرح جامع حمل‌ونقل کشور را فرصتی برای بازنگری در اولویت‌بندی پروژه‌ها ذکر کرد و گفت: با توجه به تحولات سال‌های اخیر، از جمله تهدید زیرساخت‌های حمل‌ونقل، لازم است ملاحظات پدافند غیرعامل بیش از گذشته در طراحی و اجرای پروژه‌ها مورد توجه قرار گیرد .

صادق افزود: شرح خدمات و قراردادهای مهندسان مشاور نیز متناسب با شرایط روز اصلاح شود.

وزیر راه و شهرسازی در این نشست بر ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین، مصالح جدید و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و نیز تقویت همکاری میان مهندسان باسابقه و شرکت‌های فناور تأکید کرد.

وی همچنین از برنامه وزارت راه و شهرسازی برای بهره‌گیری از ظرفیت مهندسان مشاور در تعاملات بین‌المللی و توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی خبر داد و اضافه‌کرد: کیفیت پروژه‌های اجراشده توسط مهندسان ایرانی در کشورهای منطقه، زمینه مناسبی برای گسترش همکاری‌های خارجی فراهم کرده است.

وزیر راه و شهرسازی در پایان با قدردانی از جامعه مهندسان مشاور، بر تداوم پیگیری مطالبات این بخش، بازنگری در اولویت‌بندی پروژه‌ها، اصلاح شرح خدمات و استفاده حداکثری از توان مهندسی کشور برای توسعه زیرساخت‌ها تأکید کرد.