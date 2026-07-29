باشگاه خبرنگاران جوان - بنیامین نتانیاهو در شرایطی برای هشتمین بار طی دو سال اخیر راهی واشنگتن شده و با دونالد ترامپ دیدار داشته که برخی پیامد چنین رویداد دیپلماتیکی را افزایش دوباره خصومت‌ها علیه ایران ارزیابی می‌کنند. گفته می‌شود پرونده غزه، لبنان، سوریه و حتی ترکیه محور رایزنی بوده ولی سرفصل دیدار طبق گفته نخست وزیر رژیم صهیونیستی در یک چیز خلاصه می‌شود؛ ایران. او پیش از پرواز به آمریکا گفته بود: «ما در مورد تمام موضوعات موجود در دستور کار و در درجه نخست درباره ایران، بحث خواهیم کرد».

دام صهیونیست‌ها برای ترامپ

با این اوصاف نخستین دیدار ترامپ و نتانیاهو از زمان حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران در اوایل اسفند پارسال که منجر به درگیری جدید منطقه‌ای در غرب آسیا شد، مهم است.

در وهله نخست، تلاش نخست وزیر رژیم صهیونیستی، این معمار آشوب، برای برجسته کردن دوباره خطر هسته‌ای ایران است که نباید نادیده گرفته شود. رئیس جمهور ایالات متحده بار‌ها مدعی شده در حملات بی-۲‌های زیبای آمریکا! تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی با خاک یکسان شده، ولی او به‌تازگی حرف جدیدی می‌زند. ترامپ چندی پیش گفت: «معمولاً این را نمی‌گویم... ما خیلی زود قرار است کوه کلنگ در ایران را بمباران کنیم». بالا بردن حساسیت‌ها درباره کوه کلنگ در استان اصفهان و در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای نطنز و معرفی آن به عنوان پناهگاه جدید سانتریفیوژ‌های جمهوری اسلامی، تا جایی که این مفهوم بر زبان مقامات کاخ سفید جاری شده، نمود تازه‌ای از پروژه ایران‌هراسی بوده که از سوی تل‌آویو کلید خورده است. پیرو همین مسئله بود که روزنامه «نیویورک‌پست» گزارش داد، نتانیاهو در واشنگتن اطلاعات و ارزیابی‌های امنیتی تازه مربوط به این سایت ایرانی را با ترامپ به اشتراک خواهد گذاشت؛ بازی تنش‌زایی خطرناک صهیونیست‌ها که باید نسبت به آن حساس بود.

تأثیرگذاری بر رئیس جمهور آمریکا و القای اینکه توافق با ایران شدنی نیست دیگر هدف حضور مقام صهیونیست در کاخ سفید است. فشار‌های داخلی بر ترامپ، نارضایتی متحدان عرب از جنگ فرسایشی و کمبود تسلیحات، در کنار ورود عمان به رایزنی درباره تنگه هرمز سبب تعویق حملات آمریکا ضدایران و در واقع نرم‌تر شدن موضع مقامات واشنگتن شده است. آن گونه که‌ای‌بی‌سی نیوز افشا می‌کند تصمیم به عدم تشدید تنش پس از جلسه روز جمعه کاخ سفید گرفته شد جایی که ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش و جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور نگرانی خود را به سبب کاهش ذخایر تسلیحاتی در صورت تشدید جنگ ابراز کردند

اما با وجود گرفتاری در میدان جنگ با ایران، عدم پیشرفت در اجرای تفاهم‌نامه احتمالاً ترامپ را در حوزه دیپلماسی با ایران سرخورده و بدبین کرده و این جایی است که فرصتی برای بازیگری مخرب صهیونیست‌ها فراهم می‌شود. چنین رویکرد و القای اهدافی دو روز پیش توسط ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی آغاز و او این گونه برای رئیس جمهور ایالات متحده تعیین تکلیف کرد: «باید کار‌هایی انجام شود. ترامپ یک تاجر است، اما در مورد ایران بسیار ساده‌لوح است. من واقعاً امیدوارم او متقاعد شود. هیچ دیپلماسی با این افراد وجود ندارد و هیچ فایده‌ای برای صحبت با آنها وجود ندارد. تنها راه ارتباط با ایرانی‌ها از طریق لوله تفنگ است».

اشتراک نقشه‌های جنگی میان دو شرور

استقبال ترامپ از نخست وزیر صهیونیستی همزمان با رئیس جمهور اوکراین هم معنادار است. این اتفاق به‌ویژه پس از اقدام کی‌یف در هدف گرفتن کشتی ایرانی در دریای کاسپین که برخی آن را حرکت ایذایی دلقک اوکراین برای باز کردن پای اتحادیه اروپا به رویارویی با جمهوری اسلامی می‌دانند، مهم است. در شرایطی که رسانه‌های صهیونیستی اشتراک نظر نتانیاهو و زلنسکی در موضوع ایران را برجسته می‌کنند، میزبانی مشترک از این دو می‌تواند گامی در مسیر اهداف واشنگتن برای ایجاد هم‌گرایی جهانی علیه تهران و حتی فرامنطقه‌ای کردن جنگ تعبیر شود.

در نهایت آنچه از نظر تحلیلگران بیش از همه درباره سفر نتانیاهو مورد توجه قرار گرفته، تلاش وی برای متقاعد کردن و کشاندن رئیس جمهور ایالات متحده به تقابل و جنگ گسترده با ایران است. نتانیاهو پیش‌تر موج رسانه‌ای ضدمذاکره را آغاز کرده است. او در گفت‌و‌گو با شبکه فاکس نیوز، رسانه نزدیک به ترامپ چنین گفت: «فکر می‌کنم جنگ زمانی پایان خواهد یافت که رژیم سقوط کند، یا اینکه ایران بهای تمام اقدام‌هایی را که در منطقه انجام می‌دهد، بپردازد. آنها به همه حمله می‌کنند؛ فقط تصور کنید اگر سلاح هسته‌ای در اختیار داشتند، چه می‌کردند».

در میانه این کارزار، نزدیک شدن به ۲۵ مرداد؛ پایان مهلت دوماهه برای رسیدن به توافق طبق تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و همچنین انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس آمریکا، اتفاق‌هایی است که انگیزه ترامپ برای آغاز یک ماجراجویی دیگر را تقویت می‌کند. نزدیک شدن به زمان انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی (۵ آبان) هم نتانیاهو را درباره آغاز یک ماجراجویی خارجی برای فرار از فشار‌های داخلی وسوسه می‌کند.

بر این اساس آن گونه که نشریه پولتیکو در تحلیلی به نقل از استیو بنن، استراتژیست ارشد پیشین کاخ سفید، درباره خطرات دوباره کشاندن پای آمریکا به جنگ می‌نویسد: «نتانیاهو در ۱۸ماه دو برابر چرچیل در تمام طول جنگ جهانی دوم به کاخ سفید سفر کرده و این فاجعه‌ای برای ایده اول آمریکای ترامپ است». در ادامه همین گزارش کرت میلز، مدیر اجرایی مجله امریکن کانسروتیو، درباره روند‌های جاری نتیجه می‌گیرد: «نتانیاهو قرار است در واشنگتن از منطق اساسی تشدید تنش دفاع کند و اگر ترامپ حاضر نباشد به یادداشت تفاهم فرصتی بدهد و یا بدون هیچ راه حلی از درگیری کناره‌گیری کند باید نسبت به این اتفاق‌ها نگران بود».

منبع: روزنامه قدس