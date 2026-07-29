باشگاه خبرنگاران جوان - طبق گزارش‌های اولیه، این حملات منجر به شهادت تعدادی از پرسنل و مجروح شدن تعدادی دیگر و همچنین خسارات مادی به چندین ساختمان و املاک متعلق به الحشد الشعبی شده است.

به نقل از شبکه المیادین، الحشد الشعبی در بیانیه‌ای افزود: «ما این هدف قرار دادن را تشدید بسیار خطرناک تنش، نقض حاکمیت عراق و حمله به نهاد‌های امنیتی رسمی آن می‌دانیم و تأکید می‌کنیم که مقامات مربوطه در حال نظارت بر اوضاع میدانی هستند، در حالی که روند ارزیابی خسارات و ارزیابی خسارات همچنان ادامه دارد.»

در بیانیه نیرو‌های الحشد الشعبی همچنین آمده است که «به محض تکمیل اطلاعات، از طریق بیانیه‌های صادر شده توسط نیرو‌های الحشد الشعبی، مردم از آخرین تحولات و جزئیات رسمی مطلع خواهند شد».

رئیس دفتر شبکه المیادین در بغداد نیز درباره این تجاوز گفت: آمار اولیه تلفات حملات هوایی به عراق به پنج شهید رسیده است.

فرماندهی عملیات نیرو‌های الحشد الشعبی در نینوا نیز هشت شهید و چهار زخمی در حملات علیه مواضع این سازمان در این استان شمال عراق را تأیید کرد.

این در حالی است که فرماندهی تروریستی آمریکا در منطقه (سنتکام) در بیانیه‌ای اذعان کرد نیرو‌های آمریکایی با همکاری نیرو‌های مسلح عربستان سعودی، حملات هوایی دقیقی را علیه مکان‌های متعلق به الحشد الشعبی در شرق عراق انجام دادند.

در این بیانیه ادعا شده است: این اقدام در پاسخ به مجموعه‌ای از حملات پهپادی بود که نیرو‌های آمریکایی و زیرساخت‌های انرژی در عربستان سعودی را هدف قرار می‌داد.

سنتکام بدون اشاره به خسارات به اماکن غیرنظامی ادعا کرد این حملات که در ۲۸ ژوئیه انجام شد، سایت‌های لجستیکی و انبار‌های سلاح الحشد الشعبی را هدف قرار داد.

سنتکام بار دیگر به ادعای بی‌اساس و تکراری حمایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از نیرو‌های الحشد الشعبی اشاره کرد که برای «حمله به نیرو‌های آمریکایی و زیرساخت‌های انرژی عربستان سعودی هدایت می‌شدند».

این بیانیه همچنین خاطرنشان کرد که جت‌های جنگنده آمریکایی و سعودی در این حملات شرکت داشتند و این عملیات را «پاسخی قوی» به بیش از ۳۰ حمله پهپادی بود که در ۷۲ ساعت گذشته انجام شده است.

طبق این بیانیه، دوره فوریه تا آوریل ۲۰۲۶ شاهد بیش از ۶۰۰ حمله به شهروندان و تأسیسات آمریکایی بود.

همچنین ترکی المالکی، سخنگوی رسمی وزارت دفاع عربستان سعودی، اذعان کرد که نیرو‌های مسلح عربستان سعودی، با هماهنگی فرماندهی مرکزی ایالات متحده، «حملات هدفمندی» را علیه اهداف الحشد الشعبی واقع در خاک عراق، که به زعم سعودی‌ها با حملات به تأسیسات نفتی در پادشاهی مرتبط هستند، انجام داده‌اند.

منبع: ایسنا