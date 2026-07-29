مردم انقلابی شهرستان خوی استان آذربایجان غربی با حضور با شکوه خود در میدان مقاومت حماسه دیگری خلق کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم غیور و باصلابت شهرستان خوی استان آذربایجان غربی همانند اقصی نقاط کشور به میدان مقاومت آمدند و برگ زرینی به تاریخ پر افتخار این مرز و بوم افزودند. مردان و زنانی که با حضور با شکوه خود بار دیگر نشان دادند دادند راه ایستادگی و مقاومت در برابر میهن اسلامی ادامه دارد و هیچ گاه خون شهدا پایمال نخواهد شد.

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منبع: شهروندخبرنگار - آذربایجان غربی

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