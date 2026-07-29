مردم انقلابی شهرستان خوی استان آذربایجان غربی با حضور با شکوه خود در میدان مقاومت حماسه دیگری خلق کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم غیور و باصلابت شهرستان خوی استان آذربایجان غربی همانند اقصی نقاط کشور به میدان مقاومت آمدند و برگ زرینی به تاریخ پر افتخار این مرز و بوم افزودند. مردان و زنانی که با حضور با شکوه خود بار دیگر نشان دادند دادند راه ایستادگی و مقاومت در برابر میهن اسلامی ادامه دارد و هیچ گاه خون شهدا پایمال نخواهد شد.
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منبع: شهروندخبرنگار - آذربایجان غربی

قابی از حماسه آفرینی مردم انقلابی خوی در تجمعات شبانه

قابی از حماسه آفرینی مردم انقلابی خوی در تجمعات شبانه

قابی از حماسه آفرینی مردم انقلابی خوی در تجمعات شبانه

تجمعات شبانه

قابی از حماسه آفرینی مردم انقلابی خوی در تجمعات شبانه

تجمعات شبانه

قابی از حماسه آفرینی مردم انقلابی خوی در تجمعات شبانه

قابی از حماسه آفرینی مردم انقلابی خوی در تجمعات شبانه

قابی از حماسه آفرینی مردم انقلابی خوی در تجمعات شبانه

قابی از حماسه آفرینی مردم انقلابی خوی در تجمعات شبانه + عکس

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برچسب ها: تجمع ها ، سوژه خبری ، رهبر شهید انقلاب
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